Львів'яни неодноразово звертались з проханням відновити маршрут. Тепер вулицями міста щодня курсуватимуть 4 автобуси.

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У Львові відновлять маршрут №57

Керівник ЛКП АТП-1 Орест Хамула розповів, що з 10 вересня у Львові відновлять роботу автобусного маршруту №57. На ньому працюватимуть 4 автобуси середнього класу.

З п'ятниці, зважаючи на звернення мешканців, відновлюємо роботу автобусного маршруту №57. Це соціальний маршрут і потребує дофінансування. Тож із цим питанням звертатимемось до міської ради,

– зазначив Хамула.

Автобуси №57 сполучатимуть вулицю Польову з вулицею Максимовича (Онколікарнею). Окрім того, з 9 вересня на маршрут №47, який курсує з Рясного на Сихів, додадуть 2 автобуси. Тож відзавтра ним курсуватимуть 24 автобуси великої місткості.

Зверніть увагу! Автобуси №57 обіцяли запустити з квітня 2021 року. Вони припинили курсувати з початком карантину. Львів'яни неодноразово просили запустити маршрут до онкоцентру, оскільки хворим немає чим туди добиратися.