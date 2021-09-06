В управлінні транспорту ЛМР зазначили, що приміські автобуси систематично порушують законодавство та нормативні документи у галузі міського пасажирського транспорту.

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Приміські автобуси курсують без погодження ЛМР

В управлінні транспорту ЛМР зазначили, що автобуси приміських маршрутів курсують через Львів без відповідного погодження виконавчих органів мерії. Вони утворюють стихійні зупинки та дублюють міські маршрути.

Окрім того, водії приміських автобусів здійснюють посадку та висадку пасажирів, займаючи заїзну кишеню міської зупинки. Через це виникають аварійні ситуації та великі незручності для громадського транспорту Львова.

Приміські автобуси систематично порушують чинне законодавство та нормативні документи у галузі міського пасажирського транспорту, якими передбачено обмеження руху цих маршрутів у Львові до найближчих за напрямами в'їзду у місто автостанцій та погоджених місць кінцевих зупинок,

– мовиться у повідомленні.

Також проблемою є те, що у приміських автобусах діє обмеження на кількість пільговиків. Через це такі пасажири користуються лише міським громадським транспортом, що несе значне фінансове навантаження для міських перевізників.

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ЛМР готує звернення до суду

В управлінні зазначили, що безліч приміських автобусів цілком курсують територією Львова:

маршрут №111 "Львів – Дубляни";

маршрут №138 "Львів – Лапаївка";

маршрути №184, №184А "Львів – Рудно";

маршрут № 180 "Львів – Дубляни";

автобус №110 "Львів – Чишки" курсує до площі Митної замість АС-6;

маршрутки №125 "Шкло – АС №8" курсують вулицею Левандівською замість Городоцької;

автобуси "Львів – Давидів", "Львів – Милятичі" курсують до площі Петрушевича;

автобуси "Львів – Поршна", "Львів – Повітно", "Львів – Оброшино", "Львів – Суховоля" курсують до приміського вокзалу, займаючи зупинку напроти ринку "Привокзальний".

Виконавчі органи ЛМР неодноразово звертались до Львівської ОДА з проханням заборонити курсування приміських маршрутів вулицями Львова без відповідного погодження.

"Однак на сьогодні питання не вирішено, у зв'язку з чим Львівська міська рада готує звернення до суду щодо забезпечення курсування приміських маршрутів по Львову відповідно до норм чинного законодавства у сфері пасажирських перевезень", – підсумували в управлінні транспорту ЛМР.

Зауважте! У Львові функціонує 6 автостанцій – на вулицях Хмельницького, Петлюри, Стрийській, Городоцькій, Зеленій та площі Двірцевій. До усіх АС можна доїхати на міських автобусах.