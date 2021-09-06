В управлении транспорта ЛГС отметили, что пригородные автобусы систематически нарушают законодательство и нормативные документы в области городского пассажирского транспорта.

Интересно Во Львове открыли для проезда отремонтированную Пекарскую: как она теперь выглядит

Пригородные автобусы курсируют без согласования ЛГС

В управлении транспорта ЛГС отметили, что автобусы пригородных маршрутов курсируют через Львов без соответствующего согласования исполнительных органов мэрии. Они образуют стихийные остановки и дублируют городские маршруты.

Кроме того, водители пригородных автобусов осуществляют посадку и высадку пассажиров, занимая заездные карманы городской остановки. Из-за этого возникают аварийные ситуации и большие неудобства для общественного транспорта Львова.

Пригородные автобусы систематически нарушают действующее законодательство и нормативные документы в области городского пассажирского транспорта, предусматривающие ограничения движения этих маршрутов во Львове в ближайшие по направлениям въезда в город автостанций и согласованных мест конечных остановок,

– говорится в сообщении.

Также проблемой является то, что в пригородных автобусах действует ограничение на количество льготников. Поэтому такие пассажиры пользуются только городским общественным транспортом, что несет значительную финансовую нагрузку для городских перевозчиков.

Заметьте Школьники во Львове могут не платить за проезд: условия

ЛГС готовит обращение в суд

В управлении отметили, что множество пригородных автобусов вполне курсируют по территории Львова:

маршрут №111 "Львов – Дубляны";

маршрут №138 "Львов – Лапаевка";

маршруты №184, №184 "Львов – Рудно";

маршрут № 180 "Львов – Дубляны";

автобус №110 "Львов – Чишки" курсирует до площади Мытной вместо АС-6;

маршрутки №125 "Скло – АС №8" курсируют по улице Левандовский вместо Городоцкой;

автобусы "Львов – Давидов", "Львов – Милятичи" курсируют до площади Петрушевича;

автобусы "Львов – Поршна", "Львов – Повитно", "Львов – Оброшино", "Львов – Суховоля" курсируют до пригородного вокзала, занимая остановку напротив рынка "Привокзальный".

Исполнительные органы ЛГС неоднократно обращались к Львовской ОГА с просьбой запретить курсирование пригородных маршрутов по улицам Львова без соответствующего согласования.

"Однако на сегодня вопрос не решен, в связи с чем Львовский городской совет готовит обращение в суд по обеспечению курсирования пригородных маршрутов по Львову в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере пассажирских перевозок", – подытожили в управлении транспорта ЛГС.

Заметьте! Во Львове функционирует 6 автостанций – на улицах Хмельницкого, Петлюры, Стрыйской, Городоцкой, Зеленой и площади Дворцовой. Ко всем АС можно доехать на городских автобусах.