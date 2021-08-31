Львов находится в зеленой карантинной зоне. Поэтому все школы начнут обучать детей очно.
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Школьники Львовской ГТО могут не платить за проезд
С 1 сентября школьники могут не платить за проезд в автобусах городских маршрутов. Однако есть одно условие – ребенок должен показать водителю ученический билет или другой документ, удостоверяющий статус школьника. Городской председатель Львова Андрей Садовый отметил, что такое же право имеют и учащиеся школ Львовской ГТО.
Во время учебного года все дети имеют льготный проезд. Это без дискуссий. Мы теперь не делим, теперь у нас есть большая община, поэтому все имеют одинаковые права. Дети должны иметь ученическое удостоверение,
– отметил мэр.
По его словам, льготы действуют во время учебного процесса. С 2022 года во Львове уже внедрят электронный билет. Это позволит учитывать каждый проезд жителя Львовской ГТО.
"И это будет гораздо проще, система все будет делать автоматически", – подытожил Садовый.
Заметьте Увеличение количества транспорта во Львове – это вопрос №1, – Садовый
Во Львове увеличат количество автобусов: коротко
- С 1 сентября львовский общественный транспорт переходит на обычный режим работы.
- Практически на всех городских маршрутах увеличится количество транспорта, в соответствии с пассажиропотоком.
- В течение 1 – 6 сентября планируют добавить еще 67 автобусов, трамваев и троллейбусов.
- В частности, усилят маршруты, которые курсируют на вокзал, в вузы и общежития.
- Также во Львове скорректируют графики утренних и вечерних рейсов.
- В управлении транспорта ЛГС рассказали, что в городе также усилили контроль проверок по соблюдению санитарных и противоэпидемических мероприятий в общественном транспорте.