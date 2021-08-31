Львів перебуває у зеленій карантинній зоні. Тож усі школи розпочнуть навчати дітей очно.
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Школярі Львівської МТГ можуть не платити за проїзд
З 1 вересня школярі можуть не платити за проїзд в автобусах міських маршрутів. Однак є одна умова – дитина повинна показати водієві учнівський квиток або інший документ, який посвідчує статус школяра. Міський голова Львова Андрій Садовий наголосив, що таке ж право мають й учні шкіл Львівської МТГ.
Під час навчального року всі дітки мають пільговий проїзд. Це без дискусій. Ми тепер не ділимо, тепер у нас є велика громада, тому усі мають однакові права. Діти повинні мати учнівське посвідчення,
– зазначив мер.
За його словами, пільги діють під час навчального процесу. З 2022 року у Львові вже впровадять електронний квиток. Це дасть змогу обліковувати кожен проїзд мешканця Львівської МТГ.
"І це буде набагато простіше, система все буде робити автоматично", – підсумував Садовий.
Зауважте Збільшення кількості транспорту у Львові – це питання №1, – Садовий
У Львові збільшать кількість автобусів: коротко
- З 1 вересня львівський громадський транспорт переходить на звичайний режим роботи.
- Практично на всіх міських маршрутах зросте кількість транспорту, відповідно до пасажиропотоку.
- Впродовж 1 – 6 вересня планують додати ще 67 автобусів, трамваїв та тролейбусів.
- Зокрема, посилять маршрути, які курсують на вокзал, до вишів та гуртожитків.
- Також у Львові скорегують графіки ранкових і вечірніх рейсів.
- В управлінні транспорту ЛМР розповіли, що у місті також посилили контроль перевірок щодо дотримання санітарних та протиепідемічних заходів у громадському транспорті.