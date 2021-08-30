Львів перебуває у зеленій карантинній зоні. Тож навчальні заклади міста розпочнуть навчання очно.

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Перевізники повинні збільшити кількість транспорту

Садовий розповів, що з вересня перевізники повинні збільшити кількість транспорту у Львові, адже з початком навчального року пасажирів стане більше.

Збільшення кількості транспорту – це зараз питання №1. Діти повертаються до школи, студенти приїжджають на навчання, тому одиниць транспорту має бути більше. Ми жорстко поставили це питання перед перевізниками,

– зазначив міський голова.

За словами мера, в основному це стосується приватних перевізників. Також львів'янам потрібно розуміти, що на деяких вулицях міста ще тривають ремонтні роботи, тож вони поки залишаються непроїзними.

"Немає такого швидкого сполучення, як хотілося б, тому закликаю всіх заздалегідь про це думати й планувати більше часу на доїзд", – підсумував Садовий.

Зауважте! У Львові продовжують активно ремонтувати дороги. Наразі в місті триває реконструкція вулиць Пекарської, Бандери, Орлика та Шевченка. Оновний обсяг робіт планують завершити до кінця 2021 року.