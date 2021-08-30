Львов находится в зеленой карантинной зоне. Поэтому учебные заведения города начнут обучение очно.

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Перевозчики должны увеличить количество транспорта

Садовый рассказал, что с сентября перевозчики должны увеличить количество транспорта во Львове, ведь с началом учебного года пассажиров станет больше.

Увеличение количества транспорта – это сейчас вопрос №1. Дети возвращаются в школу, студенты приезжают на учебу, поэтому единиц транспорта должно быть больше. Мы жестко поставили этот вопрос перед перевозчиками,

– отметил городской голова.

По словам мэра, в основном это касается частных перевозчиков. Также львовянам нужно понимать, что на некоторых улицах города еще продолжаются ремонтные работы, поэтому они пока остаются непроезжими.

"Нет такого быстрого сообщения, как хотелось бы, поэтому призываю всех заранее об этом думать и планировать больше времени на доезд", – подытожил Садовый.

Заметьте! Во Львове продолжают активно ремонтировать дороги. Сейчас в городе продолжается реконструкция улиц Пекарской, Бандеры, Орлика и Шевченко. Основной объем работ планируется завершить до конца 2021 года.