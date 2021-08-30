Ситуация с коронавирусом во Львове пока довольно стабильная. Однако следует помнить, что пандемия еще не завершилась.

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Школы будут решать самостоятельно, как отметить День знаний

Львов находится в зеленой зоне, поэтому школы начинают учебный процесс очно. Каждое учебное заведение самостоятельно решает, как отметить 1 сентября. Однако мэрия не рекомендует проводить массовых празднований.

По словам Садового, Львов уже давно отказался от традиционных линеек на 1 сентября.

Каждая школа самостоятельно продумывает, как достойно провести первый день нового учебного года. Кроме того, не надо забывать, что коронавирус нигде не пропал, и динамика сейчас не является хорошей, поэтому надо быть осторожными,

– отметил городской глава.

По его словам, за последние 3 недели в больнице скорой медицинской помощи удвоилось количество больных коронавирусом, поэтому львовянам пока не стоит собираться большими общинами.

Заметьте! Недавно Министерство здравоохранения обнародовало рекомендации для школ относительно праздника первого звонка. Традиционные линейки и торжества 1 сентября не являются обязательными. Однако школы могут самостоятельно решить, проводить ли праздничные мероприятия, ведь они не запрещены.