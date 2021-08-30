Ситуація з коронавірусом у Львові поки доволі стабільна. Проте слід пам'ятати, що пандемія ще не завершилась.

До теми Навчання під час карантину та перший урок: МОН дало роз’яснення щодо нового навчального року

Школи вирішуватимуть самотужки, як відзначити День знань

Львів перебуває у зеленій зоні, тож школи розпочинають навчальний процес очно. Кожен навчальний заклад самостійно вирішує, як відзначити 1 вересня. Однак мерія не рекомендує проводити масових святкувань.

За словами Садового, Львів вже давно відмовився від традиційних лінійок на 1 вересня.

Кожна школа самостійно продумує, як гідно провести перший день нового навчального року. Окрім того, не треба забувати, що коронавірус ніде не пропав, і динаміка зараз не є доброю, тому треба бути обережними,

– зазначив міський голова.

За його словами, за останні 3 тижні у лікарні швидкої медичної допомоги подвоїлась кількість хворих коронавірус, тому львів'янам поки не варто збиратись великими громадами.

Зауважте! Міністерство охорони здоров'я оприлюднило рекомендації для шкіл щодо свята першого дзвоника. Традиційні лінійки та урочистості 1 вересня не є обов'язковими. Однак школи можуть самостійно вирішити, чи проводити святкові заходи, адже вони не заборонені.