Ремонт Пекарської коштував 109,4 мільйона гривень. Роботи проводила підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".

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Пекарську відкрили для проїзду

У Львівавтодорі розповіли, що на вулиці Пекарській підрядник завершив усі основні роботи й з 6 вересня її відкриють для проїзду транспорту.

Ремонт вулиці Пекарської фактично завершено. Підрядник виконав всі основні роботи, і 6 вересня з 9:00 вулицю вже відкриють для проїзду транспорту. Ще залишиться нанести розмітку і завершити благоустрій в кількох місцях,
– мовиться у повідомленні.

Також в ЛКП зауважили, що ремонт вулиці Шімзерів триватиме приблизно до листопада.

Дивіться фото відремонтованої вулиці Пекарської / Фото "Зручне місто"

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Коротко про ремонт на вулиці Пекарській

  • Проєкт реконструкції Пекарської розробило ЛКП "Інститут просторового розвитку".
  • Він передбачає капітальний ремонт проїзної частини з бруківки та мозаїки.
  • За проєктом на вулиці повинні були облаштувати місця для паркування, велодоріжки, а також відремонтувати тротуари та світлофор.
  • Також там повинні були замінити мережі водопостачання та каналізації, зовнішнього освітлення, зовнішнього газопостачання, електропостачання, теплопостачання та мережі зв'язку.
  • За проєктом, Пекарська повинна стати інклюзивною.
  • Роботи виконувала підрядна організація ТзОВ "Вельт-Капітал".
  • Вартість реконструкції вулиці становить 109,4 мільйона гривень.

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