Мама відмовилась через вроджену ваду: немовля, яке рятували львівські лікарі, нарешті всиновлять

У Львові породілля відмовилася від дитини через вроджену ваду. У хлопчика не було частини стравоходу, однак лікарям "Охматдиту" вдалося його вилікувати. Немовлям вже зацікавилась одна з львівських родин.

Ще одного хлопчика, якого підкинули у "Вікно життя", вже всиновили. Своєю чергою, дівчинкою, яку в липні залишили під пологовим будинком, зацікавились кілька сімей.

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Немовлям після операції зацікавилась львівська родина

Мама відмовилась від немовляти ще в пологовому будинку. Він протягом 4 місяців жив у Львівській обласній дитячій лікарні "Охматдит". Малюка назвали Ромчиком. Хлопчик народився з важкою вродженою вадою – у нього не було частини стравоходу.

На щастя, дитячим хірургам вдалося провести успішну операцію. Зараз немовля перебуває у будинку дитини, однак вже є львівська родина, яка готова замінити йому батьків. Торакальний хірург "Охматдиту" Олег Ленів розповів, що з малюком усе буде гаразд.

Хлопчика ще не усиновили, але є сім'я, яка готова опікуватися ним. Офіційно документи на усиновлення ще не видані, але такі наміри в цієї сім'ї є,

– зазначила начальниця відділу служби у справах дітей Личаківського району Львова Олександра Ліва.



Невдовзі немовля знайде нову родину / Фото "Охматдит"

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Ще одного хлопчика вже всиновили

Хлопчика, якого на початку травня залишили у "Вікні життя" львівської міської дитячої лікарні, вже всиновили. У День захисту дітей, 1 червня, його охрестили у медзакладі та назвали Олександром-Юрієм. Коли від малюка відмовились батьки, йому було лише 5 днів.

Вже минули 2 місяці, впродовж яких батьки, згідно з законодавством, могли забрати дитину. За немовлям ніхто не прийшов, тож для нього знайшли нову сім'ю. Хлопчика усиновила львівська родина.

Працівники служби у справах дітей ЛМР розповіли, що у Львові станом на 1 вересня вже усиновили 29 дітей. Ще 104 дитини поки лише мріють потрапити у люблячі родини.



Поступово дітки знаходять нові родини / Фото "Охматдит"

Ще однією дівчинкою зацікавились багато львівських родин

У липні під пологовим відділенням на вулиці Раппопорта залишили новонароджену дівчинку. Батьки відмовилися від неї через дві години після появи дитини на світ.

Начальник управління "Служби у справах дітей" ЛМР Ростислав Тимків розповів, що у вересні минає два місяці, впродовж яких батьки могли забрати дитину. Однак вони вирішили цього не робити. Зараз дівчинка перебуває у будинку дитини.

"Оскільки батьки не зголосилися, то у вересні ми поставимо її на облік з усиновлення. Нею цікавилося дуже багато людей, але усиновити її зможуть ті, хто перебуває на обліку з усиновлення. Думаю, дівчинка не довго буде у будинку дитини", – зазначив Тимків.

За словами начальника служби у справах дітей ЛОДА Володимира Лиса, на Львівщині охоче усиновлюють маленьких дітей. А ось старшим і тим, хто має сестер та братів, важче знайти нові сім'ї.

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