Еще одного мальчика, которого подбросили в "Окно жизни", уже усыновили. В свою очередь, девочкой, которую в июле оставили под роддомом, заинтересовались несколько семей.
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Младенцем после операции заинтересовалась львовская семья
Мама отказалась от младенца еще в роддоме. Он в течение 4 месяцев жил в областной детской больнице "Охматдет". Малыша назвали Рома. Мальчик родился с тяжелым врожденным пороком – у него не было части пищевода.
К счастью, детским хирургам удалось провести успешную операцию. Сейчас младенец находится в доме ребенка, однако уже есть львовская семья, которая готова заменить ему родителей. Торакальный хирург "Охматдета" Олег Ленив рассказал, что с малышом все будет в порядке.
Мальчика еще не усыновили, но есть семья, которая готова заниматься им. Официально документы на усыновление еще не выданы, но такие намерения в этой семьи есть,
– отметила начальница отдела службы по делам детей Лычаковского района Львова Александра Лива.
Вскоре ребенок найдет новую семью / Фото "Охматдет"
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Еще одного мальчика уже усыновили
Мальчика, которого в начале мая оставили в "Окне жизни" львовской городской детской больницы, уже усыновили. В День защиты детей, 1 июня, его окрестили в медучреждении и назвали Александром-Юрием. Когда от малыша отказались родители, ему было всего 5 дней.
Уже прошли 2 месяца, в течение которых родители, согласно законодательству, могли забрать ребенка. За младенцем никто не пришел, поэтому для него нашли новую семью. Мальчика усыновила львовская семья.
Постепенно дети находят новые семьи / Фото "Охматдет"
Еще одной девочкой заинтересовались многие львовские семьи
В июле под родильным отделением на улице Раппопорта оставили новорожденную девочку. Родители отказались от неечерез 2 часа после появления ребенка на свет.
Начальник управления "Службы по делам детей" ЛГС Ростислав Тымкив рассказал, что в сентябре проходит два месяца, в течение которых родители могли забрать ребенка. Однако они решили этого не делать. Сейчас девочка находится в доме ребенка.
"Поскольку родители не согласились, то в сентябре мы поставим ее на учет по усыновлению. Ею интересовалось очень много людей, но усыновить ее смогут те, кто состоит на учете по усыновлению. Думаю, девочка не долго будет в доме ребенка", – отметил Тымкив.
По словам начальника службы по делам детей ЛОГА Владимира Лиса, на Львовщине охотно усыновляют маленьких детей. А вот старшим и тем, кто имеет сестер и братьев, труднее найти новые семьи.
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