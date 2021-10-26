На Марсовому полі у Львові почали демонтувати радянську зірку

У Львів на Марсовому полі розпочали демонтаж радянської зірки зі серпом і молотом. Відповідне рішення про зруйнування пам'ятки прийняла Львівська міська рада понад 2 тижні тому.

У мережі відео демонтажу опублікували активісти руху "Суспільство майбутнього". Поблизу радянського меморіалу зібрались небайдужі місцеві та ініціатор знесення пам'ятки. Про це розповіли 25 жовтня.

До теми На Марсовому полі у Львові демонтують радянську зірку із серпом і молотом

Зірку хотіли демонтувати давно

Ініціатор демонтажу зірки Володимир Лисак розповів, що радий такій події. Тепер він чекає, поки схожі радянські пам'ятки знесуть на вулиці Пасічній. Саме Володимир писав звернення до міської влади, яка погодила демонтаж 8 жовтня.

У коментарі "Укрінформу" представник руху "Суспільство майбутнього" Антон Петрівський розповів, що демонтувати зірку хотіли ще в 1991 році.

Ініціатива демонтажу цієї радянської зірки була перманентною ще з початку незалежності України. Але воно носило абсолютно несистемний характер і вона відповідно не мала свого логічного продовження. У квітні ми написали звернення в міську раду і ось виконком 8 жовтня прийняв таке рішення, яке сьогодні виконується,

– розповів Петрівський.

Влада Росії кілька разів зверталася до України, щоб не демонтували зірку на Марсовому полі. Вона навіть звинувачувала владу Львова у знищенні меморіалів Другої світової війни.

Демонтаж зірки зі серпом і молотом на Марсовому полі: відео "Суспільства майбутнього"

Марсове поле у Львові