На Марсовом поле во Львове начали демонтировать советскую звезду

Во Львове на Марсовом поле начали демонтаж советской звезды с серпом и молотом. Соответствующее решение о разрушении памятника принял Львовский городской совет более 2 недель назад.

В сети видео демонтажа опубликовали активисты движения "Суспільство майбутнього". Вблизи советского мемориала собрались неравнодушные местные и инициатор сноса памятника. Об этом рассказали 25 октября.

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Звезду хотели демонтировать давно

Инициатор демонтажа звезды Владимир Лысак рассказал, что рад такому событию. Теперь он ждет, пока похожие советские достопримечательности снесут на улице Пасечной. Именно Владимир писал обращение к городским властям, которые согласовали демонтаж 8 октября.

В комментарии "Укринформу" представитель движения "Суспільство майбутнього" Антон Петривский рассказал, что демонтировать звезду хотели еще в 1991 году.

Инициатива демонтажа этой советской звезды была перманентной еще с начала независимости Украины. Но оно носило совершенно несистемный характер и она соответственно не имела своего логического продолжения. В апреле мы написали обращение в городской совет и вот исполком 8 октября принял такое решение, которое сегодня выполняется,

– рассказал Петривский.

Власти России несколько раз обращались к Украине, чтобы не демонтировали звезду на Марсовом поле. Они даже обвиняли власти Львова в уничтожении мемориалов Второй мировой войны.

Демонтаж звезды с серпом и молотом на Марсовом поле: видео "Суспільства майбутнього"

Марсово поле во Львове