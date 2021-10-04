Червоної зони не уникнемо, ми вже у неї входимо, – Садовий

Наразі Львівщина перебуває у жовтій карантинній зоні. Однак щодня кількість хворих на коронавірус зростає. За словами мера Львова Андрія Садового, невдовзі місто, цілком ймовірно, стане "червоним".

Динаміка госпіталізацій у Львові – тривожна. Містян закликають вакцинуватись проти коронавірусу, адже серед нових пацієнтів з пневмоніями – понад 95% не були вакцинованими.

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Львів не уникне червоної зони

Садовий розповів, що через збільшення кількості хворих на коронавірус Львів не уникне червоної карантинної зони.

Ми вже у неї входимо. Думаю, за декілька днів питання буде стояти жорсткіше, бо є ріст захворюваності,

– зазначив мер міста.

Динаміка захворюваності на коронавірус – негативна. Також у Львові є велике навантаження на лікарні.

"Станом на ранок в лікарні швидкої допомоги було госпіталізовано 372 людей. За останню добу було госпіталізовано 35 людей, а не виписано нікого. Така динаміка зберігається останні 2 дні", – додав міський голова.

За словами Садового, у 8-ій лікарні також почнуть приймати хворих на коронавірус. Мер зауважив, що, як правило, у важкі стани потрапляють люди, які не хворіли й не вакцинувались.

"Тому вакцинація важлива. Щодо вакцинації маємо позитивну динаміку. Фактично, вже всі школи міста вийшли на вакцинацію 80% плюс", – підсумував Садовий.



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Яка у Львові ситуація з коронавірусом

Загалом з початку пандемії на Львівщині виявили понад 152,84 тисячі хворих на коронавірус.

На жаль, 3940 людей померли від ускладнень хвороби. Своєю чергою, понад 137,17 тисячі пацієнтів одужали.

У Львові коронавірус підтвердили у понад 73,27 тисячі людей. Померли 1950 пацієнтів, а одужали понад 66,36 тисячі хворих.

Лабораторні центри 3 жовтня провели 673 ПЛР-тести. 295 з них виявились позитивними, з них 39 – тести львів'ян.



Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу