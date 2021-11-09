Між Києвом і Львовом літатиме лоукостер з квитками за ціною потяга

Українська авіакомпанія Bees Airline відкриває нове сполучення між Києвом та Львовом. Польоти розпочнуть виконувати вже наприкінці грудня.

Полетіти у Київ зі Львова коштуватиме не більше, ніж квиток на потяг. Рейси виконуватимуть 5 разів на тиждень.

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Квитки коштуватимуть за ціною потяга

Українська компанія Bees Airline з 20 грудня почне обслуговувати новий рейс Київ – Львів. Авіасудна літатимуть 5 разів на тиждень – щопонеділка, щосереди, щочетверга, щоп'ятниці та щонеділі.

З Києва літаки відбуватимуть о 8:30, 13:30 та 18:30. Приліт у Львів відбуватиметься о 9:30, 14:30 та 19:30. Дні польотів – понеділок, середа, четвер, п'ятниця, субота.

літаки відбуватимуть о 8:30, 13:30 та 18:30. Приліт у Львів відбуватиметься о 9:30, 14:30 та 19:30. Дні польотів – понеділок, середа, четвер, п'ятниця, субота. Зі Львова авіасудна вилітатимуть о 15:30 та 20:30. Приліт у Київ – о 16:30 та 21:30. Дні польотів – понеділок, середа, четвер, п'ятниця, неділя.

Рейси виконуватимуть з 20 грудня до 21 січня 2022 року. У січні щочетверга авіасудна літатимуть за змішаним розкладом – виліт з Києва о 19:35/18:30, приліт у Львів о 20:35/19:30.

Наразі квитки на сайті Bees Airline можна забронювати лише з 20 грудня до 21 січня. Вартість найдешевшого становить лише 595 гривень.



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