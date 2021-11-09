Улететь в Киев из Львова будет стоить не больше, чем билет на поезд. Рейсы будут выполняться 5 раз в неделю.
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Билеты будут стоить по цене поезда
Украинская компания Bees Airline с 20 декабря начнет обслуживать новый рейс Киев – Львов. Авиасуда будут летать 5 раз в неделю – по понедельникам, средам, по четвергам, по пятницам и по воскресеньям.
- Из Киева самолеты будут отбывать в 8:30, 13:30 и 18:30. Прилет во Львов пройдет в 9:30, 14:30 и 19:30. Дни полетов – понедельник, среда, четверг, пятница, суббота.
- Из Львова авиасуда будут вылетать в 15:30 и 20:30. Прилет в Киев – в 16.30 и 21.30. Дни полетов – понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье.
Рейсы будут выполняться с 20 декабря по 21 января 2022 года. В январе каждый четверг авиасуда будут летать по смешанному расписанию – вылет из Киева в 19:35/18:30, прилет во Львов в 20:35/19:30.
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