НАБУ влаштувало обшук у Червоноградській мерії

У Червоноградську міську раду 5 серпня навідались детективи національного антикорупційного бюро. Вони проводили обшуки у кабінеті відділу капітального будівництва.

У НАБУ наразі офіційно не підтвердили інформацію про обшуки. Також невідомо, чому їх проводили.

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Детективи НАБУ провели обшуки у Червоноградській міськраді

На фейсбук-сторінці спільноти "Ехо Червонограда" розповіли, що 5 серпня у міськраду прийшли детективи НАБУ. Вони провели обшуки у відділі капітального будівництва.

За попередньою інформацією, обшук проводить НАБУ. Наразі на кабінеті відділу висить оголошення "Тимчасово відсутні",

– мовиться у дописі.

У пресслужбі НАБУ поки не підтвердили та не спростували цієї інформації, посилаючись на таємницю слідства. Однак, за інформацією ZAXID.NET, слідчі дії провели саме детективи антикорупційного бюро. Вони вилучили документацію щодо закупівель, замовником яких був відділ управління капітального будівництва Червоноградської мерії. Наразі начальник цього відділу Петро Павлюк на телефонні дзвінки не відповідає.

Разом з обшуками у Червоноградській міськраді триває засідання сесії. Депутати планують розглянути понад 90 питань.

З чим можуть бути пов'язані обшуки

Держаудитслужба 12 лютого 2021 року виявила порушення під час тендеру на реконструкцію приймального відділення Червоноградської міської лікарні. Очікувана вартість робіт становила понад 50 мільйонів гривень. Наразі управління капітального будівництва міськради оскаржує висновок Держаудитслужби у суді.

Однак обшуки можуть бути пов'язаними й з іншими порушеннями. Адже цей відділ є замовником робіт на спорткомплексі "Шахтар", підвісному мості через річку Західний Буг тощо.