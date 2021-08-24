Нам усім сьогодні 30, – Садовий оригінально привітав українців з Днем Незалежності

Українці 24 серпня відзначають 30-річчя Незалежності. Міський голова Львова Андрій Садовий разом із дружиною оригінально привітав співвітчизників зі святом.

Попри негоду, у Львові проведуть низку заходів до Дня Незалежності України. Зокрема, вранці вулицями міста пройшов Марш нескорених.

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Садовий привітав українців з Днем Незалежності

Мер Львова Андрій Садовий оригінально привітав українців з Днем Незалежності. На своїй фейсбук-сторінці він опублікував відео, на якому дивиться у дзеркало разом зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою. Міський голова робить їй комплімент, та зазначає, що сьогодні їм обом по 30 років, як і всім українцям.

Чудовий вік. Насправді кожен вік чудовий, якщо вільно дихаєш і любиш. Скажіть собі "З днем народження!" Бо це наша країна і наша Незалежність. Посміхніться і любіть! Тільки щиро! З Днем Народження, Рідна,

– зазначив Садовий.

Зірки українського шоу-бізнесу також встигли долучитись до святкування Дня Незалежності. Вони привітали українців з цією знаковою подією.

Дивіться відеопривітання Садового: