Нам усім сьогодні 30, – Садовий оригінально привітав українців з Днем Незалежності
Джерело:фейсбук Андрія Садового
Українці 24 серпня відзначають 30-річчя Незалежності. Міський голова Львова Андрій Садовий разом із дружиною оригінально привітав співвітчизників зі святом.
Попри негоду, у Львові проведуть низку заходів до Дня Незалежності України. Зокрема, вранці вулицями міста пройшов Марш нескорених.
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Садовий привітав українців з Днем Незалежності
Мер Львова Андрій Садовий оригінально привітав українців з Днем Незалежності. На своїй фейсбук-сторінці він опублікував відео, на якому дивиться у дзеркало разом зі своєю дружиною Катериною Кіт-Садовою. Міський голова робить їй комплімент, та зазначає, що сьогодні їм обом по 30 років, як і всім українцям.
Чудовий вік. Насправді кожен вік чудовий, якщо вільно дихаєш і любиш. Скажіть собі "З днем народження!" Бо це наша країна і наша Незалежність. Посміхніться і любіть! Тільки щиро! З Днем Народження, Рідна,
– зазначив Садовий.
Дивіться відеопривітання Садового: