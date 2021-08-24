Несмотря на непогоду, во Львове проведут ряд мероприятий ко Дню Независимости Украины. В частности, утром по улицам города прошел Марш непокоренных.
К теме Во Львове по случаю Дня Независимости состоялся Марш непокоренных: чрезвычайное видео
Садовый поздравил украинцев с Днем Независимости
Мэр Львова Андрей Садовый оригинально поздравил украинцев с Днем Независимости. На своей фейсбук-странице он опубликовал видео, в котором смотрит в зеркало вместе со своей женой Екатериной Кот-Садовой. Мэр делает ей комплимент, и отмечает, что сегодня им обоим по 30 лет, как и всем украинцам.
Прекрасный возраст. На самом деле каждый возраст замечательный, если свободно дышишь и любишь. Скажите себе "С днем рождения!" Потому что это наша страна и наша Независимость. Улыбнитесь и любите! Только искренне! С днем рождения, Родная,
– отметил Садовый.
Смотрите видеопоздравление Садового: