Намагався перейти колію: на Львівщині під колесами потяга загинув чоловік

У Самборі 11 лютого потяг на смерть збив чоловіка. Він намагався перейти колію нерегульованим пішохідним переходом, але не встиг.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони встановлюють особу загиблого.

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Потяг на смерть збив чоловіка

Смертельна аварія трапилася о 19:45 на перегоні "Львів – Сянки" у місті Самбір. Там пасажирський електропотяг збив невідомого чоловіка. Від важких травм він помер на місці.

Слідчі Самбірського райвідділу поліції встановили, що загиблий переходив залізничні колії нерегульованим пішохідним переходом.



Чоловік загинув під колесами потяга / Фото поліції Львівщини

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Правоохоронці проводять розслідування

Слідчі відкрили кримінальне провадження за "порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту". Санкція статті передбачає покарання – від 5 до 10 років у в'язниці.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування. Вони намагаються встановити усі обставини події та особу загиблого.

Залізниця – це зона підвищеної небезпеки. Головною причиною загибелі людей є наїзд потягів. Тож необхідно бути дуже уважними та обережними, перебуваючи поблизу колій.