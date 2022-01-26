Не хотів вакцинуватися: у Львові оштрафували солдата

Львівський суд оштрафував 29-річного солдата. Він не зробив обов'язкового щеплення проти коронавірусу.

На думку судді, чоловік свідомо відмовився від вакцинації. Однак підсудний переконував у протилежному.

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Солдата оштрафували за відмову від вакцинації

У постанові Франківського райсуду суду мовиться, що 29-річний розвідник-навідник не виконав вимоги командира львівської військової частини А0284 щодо вакцинації проти COVID-19. Так, солдат порушив наказ головнокомандувача ЗСУ про обов'язкову імунізацію військових від коронавірусу. Він діє в Україні з липня 2021 року.

Під час судового засідання солдат розповів, що його ніхто не ознайомив із наказами, які він порушив. Однак суддя Юрій Ванівський вирішив, що провину чоловіка в ухиленні від виконання наказу довели. На думку суду, солдат знав про необхідність щеплення, проте свідомо від нього відмовився.

Суддя вирішив оштрафувати чоловіка на 2465 гривень за відмову виконувати наказ командира. За українським законодавством, цю постанову можна оскаржити в апеляції протягом 10 днів з моменту її винесення.



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