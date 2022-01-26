По мнению судьи, мужчина сознательно отказался от вакцинации. Однако подсудимый убеждал в обратном.

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Солдата оштрафовали за отказ от вакцинации

В постановлении Франковского райсуда говорится, что 29-летний разведчик-наводчик не выполнил требования командира львовской военной части А0284 по вакцинации против COVID-19. Так, солдат нарушил приказ главнокомандующего ВСУ об обязательной иммунизации военных от коронавируса. Он действует в Украине с июля 2021 года.

Во время судебного заседания солдат рассказал, что его никто не ознакомил с приказами, которые он нарушил. Однако судья Юрий Ванивский решил, что вину мужчины в уклонении от исполнения приказа доказали. По мнению суда, солдат знал о необходимости прививки, однако сознательно от нее отказался.

Судья решил оштрафовать мужчину на 2 465 гривен за отказ выполнять приказ командира. По украинскому законодательству, это постановление можно обжаловать в апелляции в течение 10 дней с момента его вынесения.



Какие привилегии получат вакцинированные украинцы / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала