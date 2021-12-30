Не зміг купити Mercedes і забрав його евакуатором: судили винахідливого жителя Львова

Мешканець Львова хотів придбати легковик Mercedes, але це не вдалося. Тому він вирішив взяти евакуатор і вкрасти авто.

Цю справу розглядали в Сихівському райсуді 23 грудня. А трапився сам інцидент ще наприкінці травня.

Зауважте Пішов і викрав "Москвич": на Дніпропетровщині застілля закінчилося криміналом

Як він усе пояснив

У матеріалах справи мовиться, що чоловік пояснив свої дії. Він сказав, що хотів купити машину, але вирішив, що в неї немає власника. Він скоїв злочин приблизно о пів на 3 годину ночі 24 травня.

Зловмисник приїхав на евакуаторі до вулиці Хуторівка, де було припарковане авто. Після цього він відвіз Mercedes C220 до села Ходорківці, що неподалік від міста Бібрка. Там авто розкомплектували та почали розпродавати на запчастини.

Таким чином львів'янин задав власниці транспорту збитків на 38, 5 тисячі гривень. Власниця автівки звернулася в поліцію і правоохоронці швидко знайшли та затримали крадія.

Яке було рішення суду

Коли вивчення матеріалів слідства закінчилося, суддя виніс вердикт. Підозрюваного визнали винним у скоєнні злочину, тому він отримав 3 роки ув'язнення. Проте також суддя звільнив його від цього покарання та призначив 1 рік іспитового терміну.

Інше викрадення автомобіля

Теж наприкінці травня сталося інше яскраве автовикрадення в Києві. Там посеред ночі Peugeot в'їхав у припаркований автомобіль.



Коли патрульні приїхали, виявилося, що за кермом був автомеханік напідпитку. Він просто взяв "покататися" авто, яке привезли на ремонт до його СТО.