Небезпечне парі: на Львівщині чоловік проковтнув ручку і потрапив на операційний стіл

На Львівщині під час суперечки з друзями чоловік проковтнув кулькову ручку. Вона застрягла у шлунку поперек. Хірурги 2 години рятували пацієнта.

Дістати ручку ендоскопічно було неможливо. Вона пробила стінки шлунку і в черевну порожнину чоловіка потрапила інфекція.

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Чоловік проковтнув кулькову ручку

На Пустомитівщині 26-річний чоловік зустрічав Новий рік в компанії друзів. Коли вони добряче випили, почалася суперечка. Чоловік сказав, що зможе проковтнути кулькову ручку, яку побачив в той момент. Так він і зробив.

Наступного дня чоловік відчув біль у шлунку. Однак він вирішив не звертатися до лікарів, адже гадав, що все мине. Проте біль лише посилювався. 4 січня він опинився в лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання.

Чоловік скаржився на біль у шлунку, який не проходить. Ми зробили йому гастроскопію і побачили у шлунку кулькову ручку, яка стала поперек. Чоловік зізнався, що ковтнув її спеціально під час спору,

– розповів завідувач хірургічного відділення №1 лікарні Гнат Герич

За словами медика, дістати ручку без розрізів було неможливо, тож чоловік опинився на операційному столі.



Чоловік на спір проковтнув ручку / Фото ZAXID.NET

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Пацієнта вже виписали з лікарні

Лікарі намагалися врятувати пацієнта 2 години. За словами Герича, ручка пробила передню і задню стінки шлунка, тож туди потрапила інфекція. Операція була непростою ще й тому, що чоловік раніше мав оперативні втручання на шлунку. Тому там було багато зростань.

Лікарям вдалося дістати ручку зі шлунка. Дірки, які вона пробила, зашили. Своєю чергою, інфекцію подолали за допомогою медикаментів.

За словами лікаря, пацієнта проконсультували психіатри. Вони не виявили якихось відхилень. Дивну поведінку чоловіка спровокувала надмірна доза алкоголю. Перед Водохрещем його виписали з лікарні у задовільному стані.



Лікарі врятували пацієнта / Фото ZAXID.NET