Достать ручку эндоскопически было невозможно. Она пробила стенки желудка и в брюшную полость мужчины попала инфекция.
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Мужчина проглотил шариковую ручку
В Пустомытовском районе 26-летний мужчина встречал Новый год в компании друзей. Когда они изрядно выпили, начался спор. Мужчина сказал, что сможет проглотить шариковую ручку, которую увидел в тот момент. Так он и сделал.
На следующий день мужчина почувствовал боль в желудке. Однако он решил не обращаться к врачам, ведь думал, что все пройдет. Однако боль лишь усиливалась. 4 января он оказался в больнице скорой медицинской помощи первого территориального медицинского объединения.
Мужчина жаловался на боль в желудке, которая не проходит. Мы сделали ему гастроскопию и увидели в желудке шариковую ручку, которая стала поперек. Мужчина признался, что проглотил ее специально во время спора,
– рассказал заведующий хирургического отделения №1 больницы Игнат Герич
По словам медика, достать ручку без разрезов было невозможно, поэтому мужчина оказался на операционном столе.
Мужчина на спор проглотил ручку / Фото ZAXID.NET
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Пациента уже выписали из больницы
Врачи пытались спасти пациента 2 часа. По словам Герыча, ручка пробила переднюю и заднюю стенки желудка, поэтому туда попала инфекция. Операция была непростой еще и потому, что мужчина раньше имел оперативные вмешательства на желудке. Поэтому там было много сращений.
Врачам удалось достать ручку из желудка. Дырки, которые она пробила, зашили. В свою очередь, инфекцию преодолели с помощью медикаментов.
По словам врача, пациента проконсультировали психиатры. Они не обнаружили каких-либо отклонений. Странное поведение мужчины спровоцировала чрезмерная доза алкоголя. Перед Крещением его выписали из больницы в удовлетворительном состоянии.
Врачи спасли пациента / Фото ZAXID.NET