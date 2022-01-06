Неподалік Львова 2 дитини отруїлися чадним газом: немовля потрапило у лікарню

У селі Мшана 5 січня 4 людини отруїлися чадним газом. Серед постраждалих були 2 дитини 2019 та 2021 років народження.

Інцидент трапився у приватному житловому будинку. Наразі діти перебувають у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні "Охматдит".

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Чадним газом отруїлися 4 людини

Приблизно о 15:50 у селі Мшана 4 людини отруїлись чадним газом. Серед постраждалих були 2 дитини, наймолодшій з яких ще не виповнилося й року.

Малюків у стані середнього ступеня важкості госпіталізували в "Охматдит". Наразі фахівці встановлюють усі обставини події.



Як користуватись газом у побуті / Інфографіка ЛМР

Як вберегтися від отруєння чадним газом

Щоб уникнути отруєння чадним газом, у приміщення, де є опалювальні прилади, повинен бути постійний приплив свіжого повітря. Воно має надходити через вікно, двері та вентиляційний канал з хорошою тягою. Окрім цього, канал повинен бути постійно прочищеним, щоб відпрацьовані гази без перешкод виходили в атмосферу.

У кімнатах, де встановлені прилади з димовідводом продуктів згоряння в комин (газові котли, колонки тощо), канал також повинен бути завжди чистим. Окрім цього, там в жодному разі не можна розміщувати електричні вентилятори. Якщо хоч одного з цих правил не дотримуються, то в кімнаті починає утворюватися чадний газ.

При будь-якому нещасному випадку, пов'язаному із використанням газу (вибух, пожежа, отруєння), слід зателефонувати в одну з міських служб:

швидку допомогу – 103;

пожежну – 101;

газову – 104;

поліцію – 102.

Будь-яка з цих служб повідомить решту і вони разом прибудуть на місце події.

Як вберегтися від отруєння чадним газом: дивіться відео