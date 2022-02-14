Група невідомих зірвала виставку Чичкана у Львівському мистецькому центрі: фото моменту нападу

До Львівського муніципального мистецького центру на Стефаника 13 лютого увірвалася група невідомих. Вони пошкодили майно галереї та знищили банери виставки Давида Чичкана.

Ймовірно, таку поведінку приблизно 15 осіб спровокувало несприйняття ідейного спрямування робіт автора. Згодом туди викликали правоохоронців, які почали розслідування.

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"Хотіли переконати у неправильності"

Частина з людей, які туди прийшли, були в масках. Решту ж невдовзі змогли ідентифікувати. ZAXID.NET пише, що при вході адміністраторка галереї попросила показати сертифікати вакцинації, проте це зробив лише один молодик.

Після цього хлопці пройшлися залами, де був один відвідувач. Вони нібито зламали вішалку, наклеїли аркуші з QR-кодами на банери виставки та забрали прапор ЛГБТ (він не був частиною виставки).

Молодики хотіли переконати адміністраторку та єдиного на той час відвідувача у неправильності виставок та частини проєктів, які створюються у Центрі,

– написала директорка мистецького центру Ляна Мицько.

Вона додала, що на адміністраторку галереї чинили моральний тиск. А ось відвідувачу нібито пошкодили телефон, бо думали, що він знімає відео

На аркушах із QR-кодами було написано "Тут кажуть, що Майдан і антимайдан – це одне і те саме" та "Тут пропагують комунізм за ваші гроші".

Аркуші, які клеїли в Мистецькому центрі / Фото ZAXID.NET

Виставка одразу завершилася

Від 4 лютого в мистецькому центрі триває виставка Давида Чичкана "Стрічки та трикутники". Слід зауважити, що художник справді робить неоднозначні роботи, які зазвичай викликають негативні емоції у праворадикалів і націоналістів.

Кілька робіт із виставки / Фото фейсбуків Anya Wtikenwneider, Євгеній Лешан і Рік Декарт

Після нападу в муніципальному центрі зупинили виставку. Це пояснили тим, що наразі на кордонах "брязкає зброя". Тому представники галереї не хочуть перетворити мистецтво на інструмент політичної провокації.

Позиція Муніципального мистецького центру щодо інциденту: дивіться відео

Не перший інцидент із його виставкою

У 2017 році невідомі розгромили виставку Чичкана про Україну після Майдану – "Втрачені можливості". Тоді група людей у балаклавах увірвалася в Центр візуальної культури в Києві.

Невідомі побили охоронця, забризкали його перцевим балончиком і залишили написи на стінах: "Слава Україні!", "Слуги Москви", "Сепари" та інше. Тоді це набуло чималого розголосу, а виставка продовжилася з потрощеними полотнами та іншим контекстом.

Напад на виставку Чичкана у 2017: дивіться відео

Читайте повний текст допису з фейсбуку Ляни Мицько:

В неділю 13 лютого о 10:09, коли на Стефаника, 11 лише починається життя і приходять перші працівники, на комунальну установу Муніципальний мистецький центр було здійснено напад праворадикалів, які керувалися гомофобними настроями. Мова йде про приблизно 15 осіб, частина з яких були у масках, іншу частину вдалося ідентифікувати.

Молодики хотіли переконати адміністраторку та єдиного на той час відвідувача у неправильності виставок та частини проєктів, які створюються у Центрі. Шкода, що вони не відвідували виставку про добровольців АТО "Іскри" Вікторії Войчєховської, яка тривала майже три місяці перед тим.

Було завдано моральний тиск на адміністраторку Львівський муніципальний мистецький центр – Marta Liubiv. Зловмисниками поламано телефон відвідувача, вішак, забрано арт-об'єкт з вхідного простору (прапор), знищено постери виставки David Chichkan "Стрічки та трикутники" шляхом наклеювання агіток зловмисників.

Після виклику поліції зловмисники покинули арт-центр. Ведуться оперативно-слідчі дії.

Головне, шо всі цілі і наші події, і виставки тривають. Приходьте підтримати! (Особливо Марту)