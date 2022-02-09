У нищівній ДТП на трасі Львів – Шегині постраждала 9-річна дівчинка

На трасі Львів – Шегині 8 лютого зіштовхнулися Suzuki Vitara та Renault. 9-річна пасажирка одного з легковиків потрапила у лікарню.

На місці події працювали правоохоронці. Наразі вони продовжують встановлювати обставини аварії.

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Внаслідок ДТП постраждала дитина

Нищівна аварія сталася о 18:00 в селі Конопниця Львівського району. Правоохоронці попередньо встановили, що 67-річний місцевий житель за кермом автівки Renault в'їхав у Suzuki Vitara, яким керував 45-річний житель Турки.

Внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка Suzuki. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА, лікарі діагностували у неї травму та забій м'яких тканин грудної клітки. Дівчинку госпіталізували у Львівську міську дитячу клінічну лікарню.

Наразі правоохоронці з'ясовують точні причини зіткнення. Окрім цього, вони розв'язують правової кваліфікації події.



На трасі зіткнулися 2 легковики / Фото поліції Львівщини



9-річну дівчинку госпіталізували / Фото поліції Львівщини