На месте происшествия работали правоохранители. Сейчас они продолжают устанавливать обстоятельства аварии.

К теме В Червонограде легковушка слетела с моста в реку: водитель погиб на месте ДТП

В результате ДТП пострадал ребенок

Сокрушительная авария произошла в 18:00 в селе Конопница Львовского района. Правоохранители предварительно установили, что 67-летний местный житель за рулем автомобиля Renault въехал в Suzuki Vitara, которым управлял 45-летний житель Турки.

В результате ДТП пострадала 9-летняя пассажирка Suzuki. По информации Департамента по вопросам гражданской защиты ЛОГА, врачи диагностировали у нее травму и ушиб мягких тканей грудной клетки. Девочку госпитализировали во Львовскую городскую детскую клиническую больницу.

Сейчас правоохранители выясняют точные причины столкновения. Кроме этого, они решают правовую квалификацию происшествия.



На трассе столкнулись 2 легковушки / Фото полиции Львовщины



9-летнюю девочку госпитализировали / Фото полиции Львовщины