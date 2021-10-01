Низка львівських вулиць 1 жовтня залишиться без світла: адреси
1 жовтня 2021 , 12:13Читать новость на русском
Джерело:Гаряча лінія Львівобленерго
Фахівці Львівобленерго продовжують ремонтувати електромережі міста. Тож 1 жовтня у Львові низка вулиць тимчасово залишиться без світла.
Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.
Цікаво У Львові через велоперегони громадський транспорт їздитиме за зміненими маршрутами
Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00
- вулиця Симоненка – будинки № 1, 4 – 10;
- вулиця Кульпарківська – будинок № 35 – 37, 200;
- вулиця Володимира Великого – будинки № 73, 75, 81, 93, 101, 117 – 125а;
- вулиця Перемиська – будинки № 2 – 16;
- вулиця Коновальця – будинки № 79 – 85а, 85б, 85в;
- вулиця Чупринки – будинки № 106 – 112;
- вулиця Повстанська – будинки № 9а – 17;
- вулиця Пулюя – будинки № 30 – 40;
- вулиця Наукова – будинки № 17 – 45;
- вулиця Скісна – будинок № 1;
- вулиця Героїв УПА – будинок № 80;
- вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
- вулиця Сонячна – будинок № 41;
- вулиця Музики – будинки № 34, 36;
- вулиця Драй-хмари – всі будинки;
- вулиця Ліська – всі будинки;
- вулиця Поліщука – будинки № 76, 78;
- вулиця Боберського – будинки № 1 – 19;
- вулиця Зерова – будинки № 7 – 15, 26 – 30;
- вулиця Здоров'я – всі будинки;
- вулиця Левинського – будинки № 1 – 4, 6;
- вулиця Київська – будинки № 1 – 7;
- вулиця Глибока – будинки № 18, 20, 19 – 29;
- вулиця Новий Світ – будинки № 3 – 8, 12.