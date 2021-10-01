Низка львівських вулиць 1 жовтня залишиться без світла: адреси

1 жовтня 2021 , 12:13
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Джерело:

Гаряча лінія Львівобленерго

Фахівці Львівобленерго продовжують ремонтувати електромережі міста. Тож 1 жовтня у Львові низка вулиць тимчасово залишиться без світла.

Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

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Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

  • вулиця Симоненка – будинки № 1, 4 – 10;
  • вулиця Кульпарківська – будинок № 35 – 37, 200;
  • вулиця Володимира Великого – будинки № 73, 75, 81, 93, 101, 117 – 125а;
  • вулиця Перемиська – будинки № 2 – 16;
  • вулиця Коновальця – будинки № 79 – 85а, 85б, 85в;
  • вулиця Чупринки – будинки № 106 – 112;
  • вулиця Повстанська – будинки № 9а – 17;
  • вулиця Пулюя – будинки № 30 – 40;
  • вулиця Наукова – будинки № 17 – 45;
  • вулиця Скісна – будинок № 1;
  • вулиця Героїв УПА – будинок № 80;
  • вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;
  • вулиця Сонячна – будинок № 41;
  • вулиця Музики – будинки № 34, 36;
  • вулиця Драй-хмари – всі будинки;
  • вулиця Ліська – всі будинки;
  • вулиця Поліщука – будинки № 76, 78;
  • вулиця Боберського – будинки № 1 – 19;
  • вулиця Зерова – будинки № 7 – 15, 26 – 30;
  • вулиця Здоров'я – всі будинки;
  • вулиця Левинського – будинки № 1 – 4, 6;
  • вулиця Київська – будинки № 1 – 7;
  • вулиця Глибока – будинки № 18, 20, 19 – 29;
  • вулиця Новий Світ – будинки № 3 – 8, 12.
Зауважте! Щоб, заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонтні роботи, аварійні відключення світла та подавати показники електролічильника, слід зареєструватись у сервісах Львівобленерго в телеграмі та вайбері. Про час відновлення електропостачання можна переглянути на сайті компанії у вебчаті та у розділі "Чому немає світла".
Автор: Ольга Котів