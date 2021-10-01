Причина відключення світла – проведення ремонтних робіт. Електропостачання планують відновити до 17:00.

Цікаво У Львові через велоперегони громадський транспорт їздитиме за зміненими маршрутами

Де у Львові не буде світла з 9:00 до 17:00

вулиця Симоненка – будинки № 1, 4 – 10;

вулиця Кульпарківська – будинок № 35 – 37, 200;

вулиця Володимира Великого – будинки № 73, 75, 81, 93, 101, 117 – 125а;

вулиця Перемиська – будинки № 2 – 16;

вулиця Коновальця – будинки № 79 – 85а, 85б, 85в;

вулиця Чупринки – будинки № 106 – 112;

вулиця Повстанська – будинки № 9а – 17;

вулиця Пулюя – будинки № 30 – 40;

вулиця Наукова – будинки № 17 – 45;

вулиця Скісна – будинок № 1;

вулиця Героїв УПА – будинок № 80;

вулиця Айвазовського – будинки № 10, 12;

вулиця Сонячна – будинок № 41;

вулиця Музики – будинки № 34, 36;

вулиця Драй-хмари – всі будинки;

вулиця Ліська – всі будинки;

вулиця Поліщука – будинки № 76, 78;

вулиця Боберського – будинки № 1 – 19;

вулиця Зерова – будинки № 7 – 15, 26 – 30;

вулиця Здоров'я – всі будинки;

вулиця Левинського – будинки № 1 – 4, 6;

вулиця Київська – будинки № 1 – 7;

вулиця Глибока – будинки № 18, 20, 19 – 29;

вулиця Новий Світ – будинки № 3 – 8, 12.

Зауважте! Щоб, заздалегідь дізнаватись інформацію про планові ремонтні роботи, аварійні відключення світла та подавати показники електролічильника, слід зареєструватись у сервісах Львівобленерго в телеграмі та вайбері. Про час відновлення електропостачання можна переглянути на сайті компанії у вебчаті та у розділі "Чому немає світла".