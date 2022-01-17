Новий рекорд України: на Львівщині 400 сопілкарів разом виконали колядку – атмосферне відео
Джерело:Стрілківська територіальна громада
На Львівщині встановили новий рекорд України. Понад 400 сопілкарів у Стрілківській територіальній громаді виконали колядку "Нова радість стала".
Виконання колядки присвятили пам'яті вчителя музики Миколи Пукія. До заходу долучилися 406 сопілкарів різного віку.
До теми Рекорд на сопілках: на Львівщині готують наймасовіше виконання колядки
На Львівщині встановили новий рекорд України
У Стрілківській територіальній громаді 16 січня встановили рекорд України. Тут виконали колядку "Нова радість стала" на сопілках.
Рекорд у тому, що у виконанні взяли участь одночасно 406 сопілкарів. Це наймасовіша гра пісні на цьому музичному інструменті,
– зазначили у Стрілківській ТГ.
Колядку виконували у тональності ре-мінор.
Дивіться відео наймасовішого виконання колядки на сопілці:
Рекорд зареєстрували представники національного проєкту "Книга рекордів України". До виконання колядки долучилися і дорослі, і діти.
За інформацією радіо "Голос Прикарпаття", наймолодшою учасниця учасницею була учениця 2 класу Вероніка Калька, а найстаршим сопілкарем – 75-річний львів'янин Любомир Кушлик
Виконання колядки присвятили пам'яті вчителя музики Горловецької середньої школи Миколи Пукія. Він створив у навчальному закладі ансамбль сопілкарів.
Дивіться фото встановлення нового рекорду України / Фото Тараса Бабенчука
Текст допису Стрілківської територіальної громади:
Стрілківська територіальна громада сьогодні встановила рекорд України. Тут виконали колядку "Нова радість стала" на сопілках.
Рекорд у тому, що у виконанні взяли участь одночасно 406 сопілкарів. Це наймасовіша гра пісні на цьому музичному інструменті.