Виконання колядки присвятили пам'яті вчителя музики Миколи Пукія. До заходу долучилися 406 сопілкарів різного віку.

До теми Рекорд на сопілках: на Львівщині готують наймасовіше виконання колядки

На Львівщині встановили новий рекорд України

У Стрілківській територіальній громаді 16 січня встановили рекорд України. Тут виконали колядку "Нова радість стала" на сопілках.

Рекорд у тому, що у виконанні взяли участь одночасно 406 сопілкарів. Це наймасовіша гра пісні на цьому музичному інструменті,

– зазначили у Стрілківській ТГ.

Колядку виконували у тональності ре-мінор.

Дивіться відео наймасовішого виконання колядки на сопілці:

Рекорд зареєстрували представники національного проєкту "Книга рекордів України". До виконання колядки долучилися і дорослі, і діти.

За інформацією радіо "Голос Прикарпаття", наймолодшою учасниця учасницею була учениця 2 класу Вероніка Калька, а найстаршим сопілкарем – 75-річний львів'янин Любомир Кушлик

Виконання колядки присвятили пам'яті вчителя музики Горловецької середньої школи Миколи Пукія. Він створив у навчальному закладі ансамбль сопілкарів.

Дивіться фото встановлення нового рекорду України / Фото Тараса Бабенчука

Текст допису Стрілківської територіальної громади:

Стрілківська територіальна громада сьогодні встановила рекорд України. Тут виконали колядку "Нова радість стала" на сопілках.

Рекорд у тому, що у виконанні взяли участь одночасно 406 сопілкарів. Це наймасовіша гра пісні на цьому музичному інструменті.