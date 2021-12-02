Обгорів, малюючи картину: львівські лікарі рятують чоловіка з опіками 50% тіла

У Червонограді 30 листопада чоловік отримав хімічні опіки 50% тіла, малюючи картину. Його госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова.

Інцидент трапився у будинку №9 на вулиці Стуса. Лікарі наразі не дають прогнозів щодо пацієнта.

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Чоловік отримав опіки 50% тіла

Приблизно о 13:30 у квартирі будинку №9 на вулиці Стуса постраждав чоловік. Він отримав хімічні опіки 50% тіла, працюючи з речовиною у балончику. Постраждалого госпіталізували у 8 міську клінічну лікарню Львова.

За інформацією "Львівського порталу", чоловіка терміново відвезли до Львова гелікоптером. 30-річний постраждалий потрапив у медзаклад у важкому стані. Медики відразу розпочали протишокову терапію та обробку ран.

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Постраждалий малював вдома картину

Лікар-комбустіолог 8 МКЛ Тарас Хаба розповів, що пацієнт потрапив в опікове відділення з опіками II ступеня, які спричинило полум'я бензину.

Площа ураження сягала орієнтовно 50% тіла. Ми негайно провели хірургічну обробку опікових ран, налагодили інфузійну терапію. Зараз триває протишокова терапія, проводяться регулярні перев'язки,

– додав медик.

За словами лікаря, чоловік – при свідомості. Він самостійно дихає. Однак стан пацієнта ускладнюється супутніми захворюваннями – цирозом печінки та ожирінням II – III ступенів.

Постраждалий розповів, що він отримав опіки під час малювання картини. Для цього він використовував бензин. Той раптово зайнявся, а полум'я перекинулось на тіло чоловіка. Лікарі зауважили, що зазвичай пацієнтів із такими опіками вдається поставити на ноги. Однак прогнозів щодо 30-річного червоноградця наразі не дають через його супутні захворювання.