У Львові провели унікальну операцію чоловікові, який ледь не відрізав пилкою частину кисті

Під час операції медики використовували надточний мікроскоп. Чоловік вже може рухати рукою і навіть порається по господарству.

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Чоловік ледь не відрізав собі палець

Нещодавно 53-річний Сергій зі Львівщини мало не втратив великий палець та частину кисті під час роботи на даху.

Чоловік саме ремонтував покрівлю, коли пилка ненароком потрапила на палець. А далі була зовнішня кровотеча, частково кісткові пошкодження сухожилків згиначів, розгиначів декількох фаланг,

– зазначили у лікарні.

Чоловік потрапив у Львівську клінічну лікарню швидкої медичної допомоги. Постраждалий потребував негайного мікрохірургічного втручання. Важка травма загрожувала йому ампутацією.



Чоловік пошкодив палець пилкою / Фото КЛШМД Львова

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Операція минула успішно

Щойно пацієнт потрапив до медзакладу, фахівці 1 хірургічного відділення почали діяти. Для відновлення пошкоджених сухожилків, кісток та судин лікарі застосували надточний мікроскоп. Він дозволив розгледіти найдрібніші структури кисті.

Операція тривала 3 години – від 2:00 до 5:00. На щастя, вона минула успішно. На 3 день пацієнт самостійно почав робити собі перев'язки та ретельно виконував вправи для реабілітації.

"Я майстер. Тож, втратити можливість повноцінно працювати рукою для мене – втратити радість життя! Радий, що зможу повернутися до роботи",

– розповів чоловік.

Пацієнта вже виписали з лікарні, й він поїхав додому. У майбутньому на нього ще чекає період реабілітації.



Лікарі провели унікальну мікрохірургічну операцію / Фото КЛШМД Львова



Пацієнт вже може ворушити рукою / Фото КЛШМД Львова