Во время операции медики использовали сверхточный микроскоп. Мужчина уже может двигать рукой и даже возится по хозяйству.
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Мужчина едва не отрезал себе палец
Недавно 53-летний Сергей со Львовской области чуть не потерял большой палец и часть кисти во время работы на крыше.
Мужчина как раз ремонтировал кровлю, когда пилка ненароком попала на палец. А дальше было наружное кровотечение, частично костные повреждения сухожилий сгибателей, разгибателей нескольких фаланг,
– отметили в больнице.
Мужчина попал во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пострадавший нуждался в немедленном микрохирургическом вмешательстве. Тяжелая травма грозила ему ампутацией.
Мужчина повредил палец пилой / Фото КБСМП Львова
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Операция прошла успешно
Как только пациент попал в медучреждение, специалисты 1 хирургического отделения начали действовать. Для восстановления поврежденных сухожилий, костей и сосудов врачи применили сверхточный микроскоп. Он позволил разглядеть мельчайшие структуры кисти.
Операция длилась 3 часа – от 2:00 до 5:00. К счастью, она прошла успешно. На 3 день пациент самостоятельно начал делать себе перевязки и тщательно выполнял упражнения для реабилитации.
"Я мастер. Поэтому, потерять возможность полноценно работать рукой для меня – потерять радость жизни! Рад, что смогу вернуться к работе",
– рассказал мужчина.
Пациента уже выписали из больницы, и он поехал домой. В будущем его еще ждет период реабилитации.
Врачи провели уникальную операцию микрохирургическая / Фото КБСМП Львова
Пациент уже может шевелить рукой / Фото КБСМП Львова