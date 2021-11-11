Во время операции медики использовали сверхточный микроскоп. Мужчина уже может двигать рукой и даже возится по хозяйству.

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Мужчина едва не отрезал себе палец

Недавно 53-летний Сергей со Львовской области чуть не потерял большой палец и часть кисти во время работы на крыше.

Мужчина как раз ремонтировал кровлю, когда пилка ненароком попала на палец. А дальше было наружное кровотечение, частично костные повреждения сухожилий сгибателей, разгибателей нескольких фаланг,

– отметили в больнице.

Мужчина попал во Львовскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Пострадавший нуждался в немедленном микрохирургическом вмешательстве. Тяжелая травма грозила ему ампутацией.



Мужчина повредил палец пилой / Фото КБСМП Львова

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Операция прошла успешно

Как только пациент попал в медучреждение, специалисты 1 хирургического отделения начали действовать. Для восстановления поврежденных сухожилий, костей и сосудов врачи применили сверхточный микроскоп. Он позволил разглядеть мельчайшие структуры кисти.

Операция длилась 3 часа – от 2:00 до 5:00. К счастью, она прошла успешно. На 3 день пациент самостоятельно начал делать себе перевязки и тщательно выполнял упражнения для реабилитации.

"Я мастер. Поэтому, потерять возможность полноценно работать рукой для меня – потерять радость жизни! Рад, что смогу вернуться к работе",

– рассказал мужчина.

Пациента уже выписали из больницы, и он поехал домой. В будущем его еще ждет период реабилитации.



Врачи провели уникальную операцию микрохирургическая / Фото КБСМП Львова



Пациент уже может шевелить рукой / Фото КБСМП Львова