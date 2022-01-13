"На обід варимо 7 літрів борщу": 42-річна мама 16 дітей розповіла про життя своєї родини

Жителька Львівщини Галина Ціцей у свої 42 роки народила вже 16 дітей. Жінка розповіла, як живеться її дружній родині й чи готова до її ймовірного збільшення.

За словами жінки, вона й не задумується про труднощі з вихованням 16 дітей, адже вже звикла. Вона вважає, що на все воля Божа, тож, якщо він дає ще одну дитину, то допоможе поставити її на ноги.

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Обоє батьків народилися у багатодітних родинах

Галина Ціцей розповіла, що її родина живе у будиночку на 6 кімнат на околиці села Добрячина, неподалік Червонограда. Діти навчаються у райцентрі, адже він розташований зовсім близько.

Я народилася четвертою у багатодітній родині шахтаря, нас було семеро. У чоловіка в родині було 10 дітей. Наші батьки – віруючі люди, так вони виховали й нас. Ми теж робимо усе, аби такими виросли наші діти – з Богом у серці,

– зазначила жінка.

За її словами, вони не мріяли про стількох малюків, а лише загадували це на майбутнє. Подружжя вирішило народжувати стільки, скільки дасть Бог. Наразі жінка має 16 дітей:

19-річний Павло;

17-річна Аніта;

16-річний Яків;

15-річна Єлизавета;

13-річна Тавіта;

12-річна Лоїда;

11-річний Даниїл;

10-річний Матвій;

8-річний Веніамін;

7-річна Галина;

6-річна Євнікія;

5-річний Семен;

4-річний Рувим;

3-річний Марк;

2-річна Руфіна;

новонароджений Олежик, якому лише 4 тижні.

Імена дітям давали біблійні. Їхнього батька звати Веніамін. Коли 8 років тому на його день народження народився хлопчик, подружжя назвало його на честь тата.

"Також трохи згодом народилася дівчинка, її назвали на мою честь – Галина. А решта дітей мають біблійні імена. Головне, аби ім'я мало гарне значення. Наприклад, Аніта – означає милостива, ім'я похідне від Анни", – додала Галина Ціцей.

Найменшого малюка назвали на честь лікаря, який приймав пологи, – Олега Данкова. За словами жінки, він – лікар від Бога. Адже, коли їй потрібно було робити кесарів розтин, медик оперативно провів операцію.

"У лікаря Данкова я народжувала вже одинадцяту дитину, але загалом дванадцять дітей народила у пологовому на вулиці Рапопорта у Львові", – зауважила багатодітна мама.



Жінка народила 16 дітей / Фото Веніаміна Ціцея

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У родині діють залізні правила

За словами Галини Ціцей, буває, що діти сваряться між собою. Однак батьки їм пояснюють, що конфліктувати не можна, а тим паче – битися.

"У нас в сім'ї діють залізні правила. Наприклад, не можна обзиватися. А якщо вже так сталося, значить, один в одного обов'язково мають попросити пробачення. Ми вчимо, щоб старші дітки поступалися меншим", – додала жінка.

Подружжя вчить дітей не ображати та любити одне одного. Водночас батьки намагаються робити так, щоб вони нічого не приховували, навіть коли зробили щось погане. Адже в родинні повинні бути порозуміння та довіра. Окрім цього, батьки кажуть дітям, що їхнє навчання – це ніби робота у дорослих.

"Взагалі дітей потрібно постійно контролювати. У нас вдома є такий закон, що наш тато може взяти телефон будь-кого без попередження. Діти не мають права нічого кодувати. Так тато може будь-коли перевірити, що у них в телефонах, куди заходять, що дивляться, в які ігри грають. Ми категорично їм нічого не забороняємо, але намагаємося, аби все було в міру", – зазначила Галина Ціцей.

Усі діти практично цілий день проводять у школі, після цього вони роблять уроки та йдуть у музичну школу чи на гуртки. Якихось домашніх обов'язків, закріплених за кожним, немає. Проте дівчата, коли мають вільний час, допомагають мамі на кухні чи з одягом. Своєю чергою, хлопчики прибирають в будинку, а коли тепло – на подвір'ї.

Веніамін Ціцей практично весь час перебуває на роботі. Він – приватний підприємець, займається будівництвом.

"Я теж колись працювала в Червонограді, на підприємстві, яке займалося пошиттям спідньої жіночої білизни. А потім діти пішли одне за одним, тож роботу довелося полишити й займатися сім'єю", – зауважила жінка.



Дітей вчать бути дружніми / Фото Веніаміна Ціцея

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Приблизно 7 літрів борщу на обід

Багатодітна мама розповіла, що на обід вона варить приблизно 7 літрів борщу. Не завжди чимала родина з'їдає все за раз – буває, що й лишається.

"Якщо вареники – то ліпимо їх усі разом з дівчатами, діти дуже люблять цю страву. Загалом у дітей різні смаки, буває, що й перебирають – хтось любить бульйон, хтось щось інше просить приготувати. На сніданок, зазвичай, молочна каша. Її всі їдять. Старші дівчатка люблять щось випікати", – додала жінка.

У родини практично немає вільного часу, тож вирушити на відпочинок усім разом – важко. Однак на церковні свята, коли чоловік вихідний, сім'я може виїхати на природу.

"Маємо старий "бусик" для роботи, але й для сім'ї іноді підходить. А коли діти були менші, то ходили в парк, на гойдалки", – розповіла пані Галина.

Незнайомці реагують на багатодітну сім'ю по-різному. В неділю жінка завжди вдягає дітей однаково, тож люди звертають увагу – хтось посміхається, а хтось дивується.

Люди – різні, у кожного своя думка, ніхто ж не знає нашого життя. А в нас свої життєві принципи, яких ми дотримуємося, стараємося жити за божими заповідями,

– додала багатодітна мама.

За словами пані Галини подружжя мріє не про добробут, а про те, щоб їхні діти не боялися батьків та пам'ятали, що потрібно служити Богу. Також вона хоче, щоб вони були здоровими, вміли дати собі раду в житті, висловити свою думку та стали тим, ким хочуть. Жінка підсумувала, що вони з чоловіком можуть, звичайно, щось підказати чи порадити дітям. Однак вона хоче, щоб вони приймали власні рішення та вчилися думати.