По словам женщины, она и не задумывается о трудностях с воспитанием 16 детей, ведь уже привыкла. Она считает, что на все воля Божья, и если он дает еще одного ребенка, то поможет поставить его на ноги.

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Оба родителя выросли в многодетных семьях

Галина Цицей рассказала, что ее семья живет в домике на 6 комнат на окраине села Добрячина, недалеко от Червонограда. Дети учатся в райцентре, ведь он находится совсем близко.

Я родилась четвертой в многодетной семье шахтера, нас было семь. У мужа в семье было 10 детей. Наши родители – верующие, так они воспитали и нас. Мы тоже делаем все, чтобы такими выросли наши дети – с Богом в сердце,

– отметила женщина.

По ее словам, они не мечтали о стольких малышах, а только загадывали это на будущее. Супруги решили рожать столько, сколько даст Бог. Сейчас у женщины 16 детей:

19-летний Павел;

17-летняя Анита;

16-летний Яков;

15-летняя Елизавета;

13-летняя Тавита;

12-летняя Лоида;

11-летний Даниил;

10-летний Матвей;

8-летний Вениамин;

7-летняя Галина;

6-летняя Евникия;

5-летний Семен;

4-летний Рувим;

3-летний Марк;

2-летняя Руфина;

новорожденный Олег, которому всего 4 недели.

Имена детям давали библейские. Их отца зовут Вениамин. Когда 8 лет назад на его день рождения родился мальчик, супруги назвали его в честь папы.

"Также немного позже родилась девочка, ее назвали в мою честь – Галина. А остальные дети имеют библейские имена. Главное, чтобы имя имело хорошее значение. Например, Анита – означает милостивая, имя производное от Анны", – добавила Галина Цицей.

Младшего малыша назвали в честь врача, который принимал роды – Олега Данкова. По словам женщины, он – врач от Бога. Ведь когда ей нужно было делать кесарево сечение, медик оперативно провел операцию.

"У врача Данкова я рожала уже одиннадцатого ребенка, но в общей сложности двенадцать детей родила в роддоме на улице Рапопорта во Львове", – отметила многодетная мама.

Женщина родила 16 детей / Фото Вениамина Цицея

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В семье действуют железные правила

По словам Галины Цицей, бывает, что дети ссорятся между собой. Однако родители им объясняют, что конфликтовать нельзя, а тем более – драться.

"У нас в семье действуют железные правила. Например, нельзя обзываться. А если уж так случилось, значит, друг у друга обязательно должны попросить прощения. Мы учим, чтобы старшие детки уступали меньшим"", – добавила женщина.

Супруги учат детей не обижать и любить друг друга. В то же время родители пытаются делать так, чтобы они ничего не скрывали, даже когда сделали что-нибудь плохое. Ведь в семье должны быть понимание и доверие. Кроме этого, родители говорят детям, что их обучение – как работа у взрослых.

"Вообще детей нужно постоянно контролировать. У нас дома есть такой закон, что наш папа может взять телефон кого-либо без предупреждения. Дети не имеют права ничего кодировать. Так папа может когда угодно проверить, что у них в телефонах, куда заходят, что смотрят, в какие игры играют. Мы категорически им ничего не запрещаем, но стараемся, чтобы все было в меру", – отметила Галина Цицей.

Все дети практически целый день проводят в школе, после этого они делают уроки и идут в музыкальную школу или на кружки. Каких-либо домашних обязанностей, закрепленных за каждым, нет. Однако девочки, когда у них есть свободное время, помогают маме на кухне или с одеждой. В свою очередь, мальчики убирают в доме, а когда тепло – во дворе.

Вениамин Цицей практически все время находится на работе. Он – частный предприниматель, занимается строительством.

"Я тоже когда-то работала в Червонограде, на предприятии, которое занималось пошивом нижнего белья. А потом дети пошли друг за другом, поэтому работу пришлось оставить и заниматься семьей", – отметила женщина.

Детей учат быть дружными / Фото Вениамина Цицея

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Примерно 7 литров борща на обед

Многодетная мама рассказала, что на обед она варит примерно 7 литров борща. Не всегда большая семья съедает все за раз – бывает, что и остается.

"Если вареники – то лепим их все вместе с девочками, дети очень любят это блюдо. В общем, у детей разные вкусы, бывает, что и перебирают – кто-то любит бульон, кто-то другое просит приготовить. На завтрак, обычно, молочная каша. Ее все едят. Старшие девочки любят что-то выпекать", – добавила женщина.

У семьи практически нет свободного времени, поэтому отправиться на отдых всем вместе – тяжело. Однако на церковные праздники, когда муж выходной, семья может уехать на природу.

"У нас есть старый "бусик" для работы, но и для семьи иногда подходит. А когда дети были меньше, то ходили в парк, на качели", – рассказала Галина.

Незнакомцы реагируют на многодетную семью по-разному. В воскресенье женщина всегда одевает детей одинаково, поэтому люди обращают внимание – кто-то улыбается, а кто-то удивляется.

Люди – разные, у каждого свое мнение, никто же не знает нашей жизни. А у нас свои жизненные принципы, которых мы придерживаемся, стараемся жить по божьим заповедям,

– добавила многодетная мама.

По словам Галины, супруги мечтают не о благосостоянии, а о том, чтобы их дети не боялись родителей и помнили, что нужно служить Богу. Также она хочет, чтобы они были здоровыми, умели справляться в жизни, высказать свое мнение и стали тем, кем хотят. Женщина подытожила, что они с мужем могут, конечно, что-нибудь подсказать или посоветовать детям. Однако она хочет, чтобы они принимали свои решения и учились думать.