Одягайте маски: у громадському транспорті Львова розпочались перевірки

У Львові з 18 жовтня почали діяти посилені карантинні обмеження. У громадському транспорті міста мобільні групи проводитимуть перевірку дотримання маскового режиму.

У львівських автобусах, трамваях та тролейбусах діє жорсткий карантинний режим. За його порушення перевізники нестимуть відповідальність.

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У громадському транспорті проводять перевірки

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко розповів, що пасажирів без захисних масок не допускають до проїзду у громадському транспорті.

Відсьогодні (18 жовтня – 24 канал) розпочалися перевірки роботи всіх видів транспорту. Мова і про комунальних, і про приватних перевізників. Перевіряють дотримання маскового режиму,

– зауважив посадовець.

За його словами, мобільні групи будуть дуже вимогливими щодо дотримання карантинних вимог. Про результати перевірок стане відомо 19 – 20 жовтня.

"Відзначу, що на штабі ми також проговорювали питання збільшення кількості громадського транспорту. Це питання вивчається. Конкретні пропозиції будуть сформовані на наступному засіданні штабу", – підсумував Москаленко.

За рішенням міської комісії ТЕБ і НС, у громадському транспорті Львова перевізники також повинні забезпечити проведення посиленої дезінфекції.



Адаптивний карантин в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу