Донька померлої найнижчої мами України знайшла опікунку

Найнижча мама України Марія Українець померла 25 вересня. Її 10-річна донька залишилась повною сиротою. Львівська волонтерка Уляна Флишко вирішила взяти опікунство над 10-річною Веронікою.

Загалом у Львові є 389 усиновлених дітей. 28 з них знайшли нові люблячі родини упродовж 2021 року.

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Волонтерка взяла опікунство над донькою найнижчої мами України

Львівська волонтерка Уляна Флишко вирішила стати опікункою 10-річної Вероніки, доньки найнижчої мами України Марії Українець. Вона у 2011 році народила здорову дівчинку, маючи вагу всього 26 кілограмів та зріст 96 сантиметрів.

Батько дівчинки помер 3 роки тому – його сильно побили на вулиці. Незабаром у її матері діагностували онкологію. Жінка тривалий час боролась з недугою, однак цьогоріч 25 вересня її не стало.

Флишко опікувалася Марією Українець. Вона збирала гроші на її лікування та їздила з нею до лікарень. Після смерті жінки волонтерка взяла опікунство над її донькою. Вона забрала дівчинку до себе – з Червонограда до Львова. Зараз Вероніка адаптовується до нових умов і не хоче давати коментарі.

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Волонтерка хоче здійснити мрію дитини

Флишко розповіла, що дівчинка вже має свою кімнату і кота Северина. В Червонограді вона також має песика Шарика і навіть хоче їх познайомити. Волонтерка зазначила, що вона не має власних дітей, тож ніколи не мала такого досвіду. Для неї опікунство – це своєрідна школа життя.

Я починаю з Веронікою все з нуля. Я молю Бога, щоб ця дитина була здоровою і справді щасливою, тому що до цього часу вона насправді пережила дуже багато,

– додала волонтерка.

Дитяча психологиня Юліана Маслак зазначила, що дітям необхідно створювати середовище, в якому вони можуть бути собою. За її словами, ніколи не можна знати до кінця всю історію та модель прив'язаності в колишній родині.

"Однак ми розуміємо, що ми завжди маємо можливість повпливати в майбутньому на це і створити таке середовище, таку атмосферу, де дитина б могла насправді розквітати та мати можливість бути собою та мала можливість будувати своє життя", – зауважила психологиня.

Наразі волонтерка шукає для Вероніки нову школу у Львові. Також жінка планує здійснити мрію дитини – поїхати на море.