В целом во Львове есть 389 усыновленных детей. 28 из них нашли новые любящие семьи в течение 2021 года.

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Волонтер взяла опекунство над дочерью самой низкой мамы Украины

Львовская волонтер Ульяна Флишко решила стать опекуншей 10-летней Вероники, дочери самой низкой мамы Украины Марии Украинец. Она в 2011 году родила здоровую девочку, имея вес всего 26 килограммов и рост 96 сантиметров.

Отец девочки умер 3 года назад – его сильно избили на улице. Вскоре у ее матери диагностировали онкологию. Женщина долгое время боролась с недугом, однако в этом году 25 сентября ее не стало.

Флишко занималась Марией Украинец. Она собирала деньги на ее лечение и ездила с ней в больницы. После смерти женщины волонтер взяла опекунство над ее дочерью. Она забрала девочку к себе – из Червонограда во Львов. Сейчас Вероника адаптируется к новым условиям и не хочет давать комментарии.

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Волонтер хочет осуществить мечту ребенка

Флишко рассказала, что девочка уже имеет свою комнату и кота Северина. В Червонограде у нее есть также собачка Шарик и она даже хочет их познакомить. Волонтер отметила, что у нее нет собственных детей, поэтому никогда не было такого опыта. Для нее опекунство – это своеобразная школа жизни.

Я начинаю с Вероникой все с нуля. Я молю Бога, чтобы этот ребенок был здоровым и действительно счастливым, потому что до этого времени она на самом деле пережила очень много,

– добавила волонтер.

Детская психолог Юлиана Маслак отметила, что детям необходимо создавать среду, в которой они могут быть собой. По ее словам, никогда нельзя знать до конца всю историю и модель привязанности в бывшей семье.

"Однако мы понимаем, что мы всегда имеем возможность повлиять в будущем на это и создать такую ​​среду, такую ​​атмосферу, где ребенок мог бы на самом деле расцветать и иметь возможность быть собой и имел возможность строить свою жизнь", – отметила психолог.

Сейчас волонтер ищет для Вероники новую школу во Львове. Также женщина планирует осуществить мечту ребенка – поехать на море.