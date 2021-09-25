На протяжении длительного времени Украинец боролась с онкологическим заболеванием. Больше всего женщина мечтала погулять на свадьбе дочери и дождаться внуков.

Заметьте Журналист из Тернополя Ярослав Буяк, которого разыскивали, умер в больнице

Перед смертью женщина не боялась за себя. Ее беспокоила только судьба Вероники. Муж Украинец умер несколько лет назад после того, как его избили на улице.

СМИ рассказали, что Украинец ушла из жизни около 06:00.

Лишь невероятный крик: "Мама!" десятилетней Вероники, казалось, сотряс весь Червоноград,

– говорится в сообщении.

Женщина была самой маленькой мамой в Украине

Украинец родилась с нормальным весом. Диагноз гипофизарный нанизм (карликовость) у нее проявился в подростковом возрасте. Тогда Украинец просто перестала расти. Старшему брату женщины поставили этот же диагноз.

Украинец хотела семью и детей. С будущим мужем Олегом она познакомилась по телефону. Увидела по телевизору номер парня, который хотел познакомиться с девушкой.

Олег впоследствии признавался, что сразу понял: он нашел свое счастье. В то же время именно девушка предложила пожениться, потому что она ждала ребенка.

Когда кроха Вероника родилась абсолютно здоровой, счастью супругов не было предела.

Женщина не теряла надежду

Узнав о болезни, Украинец была настроена оптимистично. Она подчеркивала, что ее мечты сбываются. Мечтала о высоком мужчине и вышла замуж за Олега с ростом более 180 сантиметров. Впоследствии сумела родить дочь, несмотря на предостережения медиков.

Именно поэтому Украинец надеялась, что увидит дочь невестой и увидит внуков.

Сообщение Ульяны Флышко:

Марии больше с нами нет.

Боже, прими ее душу к Себе.

Панихида по Марии Украинец состоится 25 сентября в 19.30 часов в часовне церкви Святого Владимира (город Червоноград)

Чин похорон – 26 сентября в 13.00 часов от Церкви Святого Владимира.