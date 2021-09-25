Упродовж тривалого часу Українець боролася з онкологічним захворюванням. Понад все жінка мріяла погуляти на весіллі донечки та дочекатися онуків.

Зауважте Журналіст із Тернополя Ярослав Буяк, якого розшукували, помер у лікарні

Перед смертю жінка не боялася за себе. Її турбувала тільки доля Вероніки. Чоловік Українець помер декілька років тому після того, як його побили на вулиці.

ЗМІ розповіли, що Українець пішла з життя близько 06:00.

Лише неймовірний крик: "мама!" десятирічної Вероніки, здавалося, струсонув увесь Червоноград,

– мовиться у повідомленні.

Жінка була найменшою мамою в Україні

Українець народилася з нормальною вагою. Діагноз гіпофізарний нанізм (карликовість) у неї проявився у підлітковому віці. Тоді Українець просто перестала рости. Старшому братові жінки поставили цей же діагноз.

Українець хотіла сім'ю і дітей. З майбутнім чоловіком Олегом вона познайомилася телефоном. Побачила по телевізору номер хлопця, який хотів познайомитися з дівчиною.

Олег згодом зізнавався, що відразу зрозумів: він знайшов своє щастя. Водночас саме дівчина запропонувала одружитися, бо вона чекала дитину.

Коли крихітка Вероніка народилася абсолютно здоровою, щастя подружжя не було меж.

Жінка не втрачала надію

Дізнавшись про хворобу, Українець була налаштована оптимістично. Вона наголошувала, що її мрії здійснюються. Мріяла про високого чоловіка і вийшла заміж за Олега зі зростом понад 180 сантиметрів. Згодом зуміла народити доньку, попри застороги медиків.

Саме тому Українець сподівалася, що побачить донечку нареченою та побачить онуків.

Допис Уляни Флишко:

Марії Українець більше з нами немає.

Боже, прийми її душу до Себе.

Парастас за Марією Українець відбудеться 25 вересня о 19.30 годині в каплиці Церкві Святого Володимира (місто Червоноград)

Чин поховання – 26 вересня о 13.00 годині від Церкви Святого Володимира.