Ярослава Буяка оголосили у розшук ще 1 серпня. Як повідомляли його знайомі у соцмережах, на зв'язок він востаннє виходив 26 липня.
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Журналіст Ярослав Буяк помер у лікарні
Як розповідають у поліції, чоловік пішов з дому і не виходив на зв'язок. Його оголосили у всеукраїнський розшук, однак безрезультатно.
Виявилося, що він перебував на стаціонарному лікуванні в місцевому медзакладі і там помер. Тіло чоловіка з 30 серпня зберігали в лікарняному морзі.
Наразі поліцейські встановлюють усі обставини смерті Ярослава Буяка. За даним фактом відкрито кримінальне провадження згідно зі статтею 115 з позначкою "безвісти відсутній". Триває розслідування.
Що відомо про Ярослава Буяка
Джерело: Суспільне
- Йому було 57 років, він народився 3 квітня 1964 року.
- Ярослав закінчив художню школу та філологічний факультет Тернопільського педінституту. Працював вчителем, служив в армії.
- Був першим завідувачем меморіального музею Соломії Крушельницької, що в селі Біла, Тернопільського району.
- У журналістиці працював із 1989 року. Започаткував і редагував у 1995 – 2000 роках журнал "Освітянин" та дитячу газету "П'ятниця". Викладав у Тернопільському педінституті на кафедрі української літератури.
- У 2015 – 2017 роках за контрактом служив у Збройних Силах України.