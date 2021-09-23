Ярослава Буяка объявили в розыск еще 1 августа. Как сообщали его знакомые в соцсетях, на связь он в последний раз выходил 26 июля.

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Журналист Ярослав Буяк умер в больнице

Как рассказывают в полиции, мужчина ушел из дома и не выходил на связь. Его объявили во всеукраинский розыск, однако безрезультатно.

Оказалось, что он находился на стационарном лечении в местном медучреждении и там умер. Тело мужчины с 30 августа хранили в больничном морге.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти Ярослава Буяка. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 с пометкой "без вести отсутствует". Продолжается расследование.

Что известно о Ярославе Буяке

Источник: Суспильне