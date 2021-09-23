Ярослава Буяка объявили в розыск еще 1 августа. Как сообщали его знакомые в соцсетях, на связь он в последний раз выходил 26 июля.
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Журналист Ярослав Буяк умер в больнице
Как рассказывают в полиции, мужчина ушел из дома и не выходил на связь. Его объявили во всеукраинский розыск, однако безрезультатно.
Оказалось, что он находился на стационарном лечении в местном медучреждении и там умер. Тело мужчины с 30 августа хранили в больничном морге.
Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства смерти Ярослава Буяка. По данному факту возбуждено уголовное производство по статье 115 с пометкой "без вести отсутствует". Продолжается расследование.
Что известно о Ярославе Буяке
Источник: Суспильне
- Ему было 57 лет, он родился 3 апреля 1964 года.
- Ярослав закончил художественную школу и филологический факультет Тернопольского пединститута. Работал учителем, служил в армии.
- Был первым заведующим мемориального музея Соломии Крушельницкой, что в селе Белая, Тернопольского района.
- В журналистике работал с 1989 года. Начал и редактировал в 1995 – 2000 годах журнал "Педагог" и детскую газету "Пятница". Преподавал в Тернопольском пединституте на кафедре украинской литературы.
- В 2015 – 2017 годах по контракту служил в Вооруженных Силах Украины.