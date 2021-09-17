Чердака уволили из полиции еще в феврале 2020 года. Он уже пытался обжаловать свое увольнение в судах.
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Подозреваемый в поджоге авто журналистки хочет вернуться в полицию
Полиция подозревает экс-майора полиции Михаила Чердака в организации поджога автомобиля львовской корреспондентки "Радио Свобода" Галины Терещук в январе 2020 года. В следующем месяце, после того, как стало известно о причастности полицейского к преступлению, его сразу же уволили с работы.
Уже в июле Чердак пытался обжаловать свое увольнение из полиции в суде. Он требовал восстановить его в должности старшего оперуполномоченного криминальной полиции и выплатить зарплату за время вынужденного прогула. Интересно, что именно в это время подозреваемый скрывался от следствия. Экс-полицейского задержали только 17 августа 2020 года.
В декабре 2020 года Львовский окружной административный суд из-за нарушения сроков обжалования оставил иск Чердака без рассмотрения. Это же решение в марте 2021 года подтвердил Восьмой апелляционный административный суд. Зато Верховный Суд в июне 2021 года отменил решение первой инстанции и апелляции.
Дело вернули во Львовский окружной административный суд для повторного рассмотрения. Судебное заседание по возобновлению Чердака в полиции должно было состояться 16 сентября. Однако его перенесли из-за отсутствия истца. Адвокат экс-полицейского объяснил, что тот заболел.
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Коротко о поджоге авто журналистки "Радио Свобода"
- Ночью 30 января 2020 года в центре Львова корреспонденту "Радио Свобода" Галине Терещук сожгли автомобиль Mitsubishi Colt.
- Через неделю в Одессе полиция задержала 19-летнего хмельничанина Якоба Сарахмана. Он согласился поджечь машину за 5 тысяч гривен. Парень пошел на сотрудничество со следствием и получил условный срок.
- Сарахман рассказал, что организатором поджога был старший оперуполномоченный криминальной полиции Франковского отдела полиции Львова Михаил Чердак. Тогда его уволили из полиции.
- Экс-полицейский успел сбежать и более 6 месяцев скрывался от следствия. Его задержали в августе 2020 года.
- По версии следствия, именно Чердак в сговоре с заказчиком подыскал исполнителя, дал ему задание, а затем заплатил.
- После задержания он заплатил 168 тысяч гривен залога и вышел на свободу. Сейчас судебное разбирательство этого дела продолжается.
- Следователи считают, что заказчиком поджога был 48-летний ранее судимый львовянин Вадим Дмитренко. Он сейчас находится под домашним арестом.