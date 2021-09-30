Об этом в эфире 24 канала рассказала автор проекта об усыновлении "Родные" Марьяна Романяк. Она считает, что для ребенка нет ничего лучше, чем семья.

К теме Один отец воспитывает 11 детей: уникальная история усыновления в Калуше

"Ни один детский дом или школа-интернат никогда не заменит родителей. Модель семьи, которую получает ребенок – это фантастические вещи, которые творят чудеса", – заверила Романяк.

Она общается со многими детьми из интернатных учреждений.

Я понимаю, что каждый ждет, когда откроются двери и родные заберут их домой,

– заверила Романяк.

Стереотип №1: Генетика

По словам автора проекта, главный стереотип, с которым сталкиваются люди – это, конечно, гены.

"Все волнуются, будет ли их ребенок вежливым, вырастет ли успешным. Общаясь с семьями мы поняли, что гены на самом деле второстепенные, ведь воспитание творит чудеса", – заявила Романяк.

Поверьте, дети переживают страшные истории и видели страшные вещи в своей жизни, но даже этот отпечаток можно изменить родительской любовью,

– убеждена она.

Стереотип №2: Мнение других

Украинцы волнуются о том, чтобы их не осуждали.

"Мол, что скажут соседи, друзья о том, что я не могу иметь детей и все такое. Этого не стоит бояться. Вы сделаете такой вклад, когда усыновите ребенка, что неважным будет мнение тех, кто вас окружает", – отметила Романяк.

Чтобы узнать больше о том, что надо сделать для усыновления – можно обратиться в благотворительный фонд "Родные" для консультации.

Важно! В рамках проекта "Родные" свои истории усыновления рассказали 20 украинских семей. Все выпуски можно увидеть по ссылке.

Почему не стоит бояться стереотипов об усыновлении: видео