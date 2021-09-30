Об этом в эфире 24 канала рассказала автор проекта об усыновлении "Родные" Марьяна Романяк. Она считает, что для ребенка нет ничего лучше, чем семья.
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"Ни один детский дом или школа-интернат никогда не заменит родителей. Модель семьи, которую получает ребенок – это фантастические вещи, которые творят чудеса", – заверила Романяк.
Она общается со многими детьми из интернатных учреждений.
Я понимаю, что каждый ждет, когда откроются двери и родные заберут их домой,
– заверила Романяк.
Стереотип №1: Генетика
По словам автора проекта, главный стереотип, с которым сталкиваются люди – это, конечно, гены.
"Все волнуются, будет ли их ребенок вежливым, вырастет ли успешным. Общаясь с семьями мы поняли, что гены на самом деле второстепенные, ведь воспитание творит чудеса", – заявила Романяк.
Поверьте, дети переживают страшные истории и видели страшные вещи в своей жизни, но даже этот отпечаток можно изменить родительской любовью,
– убеждена она.
Стереотип №2: Мнение других
Украинцы волнуются о том, чтобы их не осуждали.
"Мол, что скажут соседи, друзья о том, что я не могу иметь детей и все такое. Этого не стоит бояться. Вы сделаете такой вклад, когда усыновите ребенка, что неважным будет мнение тех, кто вас окружает", – отметила Романяк.
Чтобы узнать больше о том, что надо сделать для усыновления – можно обратиться в благотворительный фонд "Родные" для консультации.
Почему не стоит бояться стереотипов об усыновлении: видео