Сначала мужчина хотел одного мальчика

Мужчина как-то прочитал в газете об усыновлении детей. Тогда же спросил, имеет ли право одинокий мужчина усыновить ребенка.

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Его заверили, что закон не запрещает этого. Именно в этот момент Гулак и решил усыновить мальчика.

Я хотел одного мальчика, чтобы был возле меня, чтобы я его чему-то научил, чтобы он что-то получил, пока я еще могу и имею на это время и здоровье,

– рассказал мужчина.

Он предполагал, что захочет усыновить 2 детей. Однако о том, что будет воспитывать 11 – даже подумать не мог.

Гулак: трудно было сделать сознательный выбор

В детском доме города Долина ситуация была стрессовой, когда Гулак пришел за ребенком. Дело в том, что каждый хотел быть усыновленным.

Очень трудно сделать сознательный выбор, потому что почти все дети бросаются на шею, каждый хочет, чтобы его забрали домой,

– сказал Гулак.

Однако мужчину познакомили с 14-летним парнем. Он – сообразительный и умный, поэтому Гулак сразу же решил выбрать этого ребенка. Однако это было не так просто, ведь у парня есть 2 младшие сестры – их не хотели разлучать.

"Я подумал – беру троих. Когда начал оформлять документы, то мне администрация сказала, что есть еще их подруга", – отметил мужчина.

Дети гордятся таким отцом / Фото из семейного архива

13-летняя девочка находилась в доме с 9-месячного возраста. Ее бросила мама, потому что у нее были больные почки.

"Она должна была скоро уже покинуть этот детский дом. В общежитиях просто бы погибла, потому что ей каждый год надо ездить в Киев на лечение. Да я говорю: "Да что уж там, давайте и ее в эту компанию. Так у меня и появились эти 4 деток", – сказал Гулак.

Наденька: Помогаем друг другу и папе

Девушка рассказала, что сначала было непривычно в новой семье. В частности, из-за того, что есть только папа.

Но ничего! У папы есть хорошая кума и родственники, которые нам всегда помогали, ведь у нас было много девочек. Мы быстро привыкли, помогали друг другу и папе,

– рассказала Надежда.

"У него (отца – 24 канал) очень большое и доброе сердце, ведь он согласился на такое количество детей сам. Я обязана только ему, что я такая выросла. Все, что у меня есть, это благодаря ему. И горжусь, что у меня такой папа и дедушка моего сына", – сказала Надежда.

Роман Гулак вкладывает в детей всю свою любовь / Фото из семейного архива

Через некоторое время служба начала сама звонить Роману Гулаку Обычно это случалось тогда, когда они не могли справиться со сложными детьми.

"Вот есть какой-то сложный ребенок и они не справляются – уже звонят и говорят: "Роман, только ты их сможешь взять и воспитать, только у тебя это получится". Вот так по ребенку – и у меня их стало 11", – пояснил отец.

Виктор: Все, что я умею благодаря папе

Так усыновили и Виктора, он был трудным подростком.

Я призвал всех на семейный совет, рассказал о том мальчике. Ему тогда было 17 лет. Дети согласились,

– рассказал Гулак.

Мужчина часто говорит Виктору, что его воспитала улица, а потому надо стремиться к переменам. "Во мне был негатив, но он сквозь это увидел мои светлые стороны. И все, что я умею сейчас делать – это благодаря папе", – отметил Виктор.

Виктор живет в семье уже 3 года. Хочет идти на службу в армию. Гулак считает такой выбор сознательным и героическим.

Я горжусь им,

– заверил отец.

Мария: родные родители не дали мне такой любви

Однажды мужчине позвонил руководитель по делам детей Франковской области. Он сообщил, что есть девочка Мария, которая может попасть в детдом, если ее не забрать сразу в семью. Гулак сомневался из-за своего возраста. Однако его убедили.

"Сказали, что это очень хороший ребенок, но он там сгинет. И мне так "екнуло", думаю, никогда не была в интернате. Я знаю, что такое интернат. Ой, хорошо знаю", – сказал Роман Гулак.

Мария, которую Роман Гулак взял в семью последней / Скриншот с видео

Мария очень благодарна, что она не попала в детдом. Она уверена, что была бы более жестокой и не такой чувственной.

Здесь я такая нежная, добрая. Виктор Петрович – сам, но он мне заменяет и маму, и папу. Они у меня были, но эту любовь и опеку так и не дали,

– отметила Мария.

Гулак: Высшая благодарность – умные дети

Близкие люди часто говорят Гулаку о том, что якобы дети его потом могут даже не поблагодарить. Однако мужчина считает, что делает все правильно. Например, он гордится тем, что смог привить любовь усыновленной Алине. Сейчас она замужем, живет в Польше и имеет 2 детей.

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"Ее мама бросила, отказалась от нее. А она трясется над своими детьми, дает им ту любовь, которой сама не имела. Это же прогресс! Она стала настоящей мамой", – заявил Гулак.

Роман Гулак, усыновивший 11 детей / Скриншот с видео

Он считает, что очень важно, чтобы дети не росли в интернате. Лучше в чужих семьях, чем в этих стенах. Дети, которых воспитал мужчина, теперь и сами хотят помочь другим. Например, Мария уверена, что усыновит девочку, чтобы отдать ей всю ту любовь, которой сама не имела.

"Для меня самая высокая благодарность, что мои дети стали такими умными. Они умеют сами себя обеспечить. Для меня это наивысшая благодарность", – подытожил мужчина.