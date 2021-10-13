Паніка з надзвичайними ситуаціями "через відсутність газу" – маніпуляція, – Козицький

Очільник Львівщини Максим Козицький розповів, що тарифи на газ для населення не зростають. Паніку з надзвичайними ситуаціями в Україні через відсутність блакитного палива він назвав маніпуляцією.

За словами Козицького, на Львівщині ввели надзвичайну ситуацію не через відсутність газу, а через те, що багато бюджетних установ не підписали договорів на його постачання. Відсутність опалення може завдати шкоди музейним фондам, які є в області.

До теми На Львівщині оголосили надзвичайну ситуацію через відсутність газу в бюджетних установах

На Львівщині ввели НС не через відсутність газу

Козицький розповів, що тарифи на газ для населення в Україні не зростають.

Паніка з надзвичайними ситуаціями по Україні "через відсутність газу" – лише маніпуляція. Не ведіться!,

– зауважив очільник області.

Львівщина володіє 14% музейного фонду України. Музеям вкрай важливо дотримуватися чіткого температурного режиму. За словами Козицького, водночас станом на 12 жовтня лише чверть закладів бюджетної сфери мали угоди з постачальником газу для опалення.

"Цей процес конче треба було пришвидшити! Тому вчора в області збиралася комісія ТЕБ і НС. Йдеться лише про подолання технічних моментів, щоб прискорити підписання договорів на постачання газу", – додав голова ЛОДА.

За словами Козицького, надзвичайна ситуація не передбачає нічого більше – ніяких інших обмежень. Вона стосується лише бюджетних установ.

Зауважте У Зеленського прокоментували "напружену ситуацію з газом" у регіонах

Газу в українських сховищах є достатньо

"Нафтогаз України" до 15 жовтня готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери – школами, дитячими садочками, лікарнями тощо.

"Газу в українських сховищах достатньо для потреб населення та соціальної сфери на весь сезон. Ціна на газ для населення – 7,42 гривні. За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення", – зазначив Козицький.

Своєю чергою, ціна на газ для потреб соціальної сфери становить 16,8 гривні. За словами посадовця, це вже повна вартість – з врахуванням ПДВ та тарифу на транспортування.

"Ми робимо все можливе, щоб жителі Нового Роздолу та Новояворівська, де позаторік ми мали проблеми із запуском опалювального сезону, також не мали проблем ані з опаленням, ані з суттєвим зростанням його ціни", – додав очільник Львівщини.

Козицький закликав жителів області не панікувати. Ціна газу на ринку справді висока, однак, посадовець переконаний, що державі вдасться допомогти місцевому самоврядуванню "подолати цю кризу".